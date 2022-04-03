https://uz.sputniknews.ru/20220403/uzbekistanets-stal-chempionom-mira-po-fextovaniyu-23746841.html

Узбекистанец стал чемпионом мира по фехтованию

Узбекистанец стал чемпионом мира по фехтованию

Саблист Зуриддин Кадыров выиграл чемпионат мира по фехтованию в Объединенных Арабских Эмиратах.

2022-04-03T20:28+0500

2022-04-03T20:28+0500

2022-04-03T20:28+0500

спорт

фехтование

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ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. Узбекистанский саблист Зуриддин Кадыров стал победителем юниорского и молодежного чемпионата мира по фехтованию – и первым в истории республики чемпионом мира в этом виде спорта, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана."В категории юниоров наш представитель, выступавший на соревнованиях по сабле, победил представителей Канады, Египта, Венгрии, США, а в финале превзошёл атлета Германии. В решающей встрече Кадыров одолел Колина Хеткока со счётом 15:13", - говорится в сообщении пресс-службы.Еще двое спортсменов. Самира Шокирова и Мусо Айтмуродов, дошли до четвертьфинала первенства.Напомним, в конце февраля сборная Узбекистана заняла первое общекомандное место на чемпионате Азии в Ташкенте.Узбекистанский саблист Зуриддин Кадыров стал победителем юниорского и молодежного чемпионата мира по фехтованию – и первым в истории республики чемпионом мира в этом виде спорта, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана."В категории юниоров наш представитель, выступавший на соревнованиях по сабле, победил представителей Канады, Египта, Венгрии, США, а в финале превзошёл атлета Германии. В решающей встрече Кадыров одолел Колина Хеткока со счётом 15:13", - говорится в сообщении пресс-службы.Еще двое спортсменов. Самира Шокирова и Мусо Айтмуродов, дошли до четвертьфинала первенства.Напомним, в конце февраля сборная Узбекистана заняла первое общекомандное место на чемпионате Азии в Ташкенте.Читайте также: "Эту победу посвящаю своим болельщикам" — Чусовитина о Кубке мира в Баку

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