Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Спорт
https://uz.sputniknews.ru/20220403/etu-pobedu-posvyaschayu-svoim-bolelschikam---chusovitina-o-kubke-mira-v-baku-23739222.html
"Эту победу посвящаю своим болельщикам" — Чусовитина о Кубке мира в Баку
"Эту победу посвящаю своим болельщикам" — Чусовитина о Кубке мира в Баку
Прославленная гимнастка Оксана Чусовитина рассказала о том, как проходило мировое первенство и поблагодарила всех, кто ее поддерживал.
2022-04-03T12:58+0500
2022-04-03T13:13+0500
спорт
оксана чусовитина
интервью
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/02/23733594_0:74:675:454_1920x0_80_0_0_dcb071de6e69264a4e3184211b99102e.jpg
ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. Прославленная узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина накануне завоевала золотую медаль на Кубке мира по спортивной гимнастике в Баку.В интервью Sputnik спортсменка рассказала, как проходили соревнования.Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике проходит в столице Азербайджана с 31 марта по 3 апреля. В соревнованиях участвуют 145 гимнастов из 34 стран мира.Оксана поблагодарила всех, кто поддерживал ее во время соревнований и верил в ее успех.Напомним, в августе, во время Олимпийских игр в Токио Оксана Чусовитина объявила о том, что больше не будет лично участвовать в соревнованиях. Однако позже она приняла решение вернуться в большой спорт.Ранее Чусовитина завоевала серебряную медаль на третьем этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Каире.Также в начале марта спортсменка взяла "золото" в прыжках с шестом на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе, Катар.Читайте также:В НОК создали орган для защиты прав спортсменов
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/02/23733594_0:85:675:591_1920x0_80_0_0_e4c83f3bc9ae19178a24cb0a75ca9055.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
оксана чусовитина, интервью

"Эту победу посвящаю своим болельщикам" — Чусовитина о Кубке мира в Баку

12:58 03.04.2022 (обновлено: 13:13 03.04.2022)
© Пресс-служба НОК УзбекистанаОксана Чусовитина
Оксана Чусовитина - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.04.2022
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Эксклюзив
Прославленная гимнастка Оксана Чусовитина рассказала о том, как проходило мировое первенство, и поблагодарила всех, кто ее поддерживал.
ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. Прославленная узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина накануне завоевала золотую медаль на Кубке мира по спортивной гимнастике в Баку.
В интервью Sputnik спортсменка рассказала, как проходили соревнования.

"Здесь было намного больше соперниц, была такая здоровая борьба. Поэтому было очень интересно выступать. Конечно же, каждый спортсмен, приезжая на соревнования, хочет подняться на пьедестал, поэтому я просто должна была хорошо прыгнуть", — сказала она.

Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике проходит в столице Азербайджана с 31 марта по 3 апреля. В соревнованиях участвуют 145 гимнастов из 34 стран мира.
Оксана поблагодарила всех, кто поддерживал ее во время соревнований и верил в ее успех.

"Эти соревнования я могу посвятить своим болельщикам, которые верили в меня, и переживали, и болели за меня. Это не только моя победа. Это и их частичка победы, потому что они меня заряжают и дают позитивную энергию для выступления, — подчеркнула спортсменка. — Хочу поблагодарить своих родных, это мою мамочку, моего мужа, моих сестер, которые всегда мне пишут, переживают, звонят… Им огромное спасибо. Я их очень люблю, обнимаю и хочу пожелать, чтобы они всегда оставались такими же и были всегда здоровы".

Напомним, в августе, во время Олимпийских игр в Токио Оксана Чусовитина объявила о том, что больше не будет лично участвовать в соревнованиях. Однако позже она приняла решение вернуться в большой спорт.

"На первых соревнованиях было очень волнительно, именно возвращение. Но оно удалось, удалось очень успешно, и я стала больше верить в себя", — вспоминает гимнастка.

Ранее Чусовитина завоевала серебряную медаль на третьем этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Каире.
Также в начале марта спортсменка взяла "золото" в прыжках с шестом на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе, Катар.
Читайте также:
В НОК создали орган для защиты прав спортсменов
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0