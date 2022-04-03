"Эту победу посвящаю своим болельщикам" — Чусовитина о Кубке мира в Баку
"Здесь было намного больше соперниц, была такая здоровая борьба. Поэтому было очень интересно выступать. Конечно же, каждый спортсмен, приезжая на соревнования, хочет подняться на пьедестал, поэтому я просто должна была хорошо прыгнуть", — сказала она.
"Эти соревнования я могу посвятить своим болельщикам, которые верили в меня, и переживали, и болели за меня. Это не только моя победа. Это и их частичка победы, потому что они меня заряжают и дают позитивную энергию для выступления, — подчеркнула спортсменка. — Хочу поблагодарить своих родных, это мою мамочку, моего мужа, моих сестер, которые всегда мне пишут, переживают, звонят… Им огромное спасибо. Я их очень люблю, обнимаю и хочу пожелать, чтобы они всегда оставались такими же и были всегда здоровы".
"На первых соревнованиях было очень волнительно, именно возвращение. Но оно удалось, удалось очень успешно, и я стала больше верить в себя", — вспоминает гимнастка.