https://uz.sputniknews.ru/20220403/etu-pobedu-posvyaschayu-svoim-bolelschikam---chusovitina-o-kubke-mira-v-baku-23739222.html

"Эту победу посвящаю своим болельщикам" — Чусовитина о Кубке мира в Баку

"Эту победу посвящаю своим болельщикам" — Чусовитина о Кубке мира в Баку

Прославленная гимнастка Оксана Чусовитина рассказала о том, как проходило мировое первенство и поблагодарила всех, кто ее поддерживал.

2022-04-03T12:58+0500

2022-04-03T12:58+0500

2022-04-03T13:13+0500

спорт

оксана чусовитина

интервью

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ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. Прославленная узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина накануне завоевала золотую медаль на Кубке мира по спортивной гимнастике в Баку.В интервью Sputnik спортсменка рассказала, как проходили соревнования.Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике проходит в столице Азербайджана с 31 марта по 3 апреля. В соревнованиях участвуют 145 гимнастов из 34 стран мира.Оксана поблагодарила всех, кто поддерживал ее во время соревнований и верил в ее успех.Напомним, в августе, во время Олимпийских игр в Токио Оксана Чусовитина объявила о том, что больше не будет лично участвовать в соревнованиях. Однако позже она приняла решение вернуться в большой спорт.Ранее Чусовитина завоевала серебряную медаль на третьем этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Каире.Также в начале марта спортсменка взяла "золото" в прыжках с шестом на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе, Катар.Читайте также:В НОК создали орган для защиты прав спортсменов

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оксана чусовитина, интервью