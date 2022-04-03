https://uz.sputniknews.ru/20220403/v-uzbekistane-poyavilis-poddelnye-sborniki-vstupitelnyx-testov-23738754.html

В Узбекистане появились поддельные сборники вступительных тестов

В Узбекистане появились поддельные сборники вступительных тестов

Государственный центр тестирования предостерег абитуриентов от подготовки к экзаменам по таким сборникам

2022-04-03T12:23+0500

2022-04-03T12:23+0500

2022-04-03T12:54+0500

общество

государственный центр тестирования узбекистана

вступительные экзамены

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/09/20003010_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dc51903d3e3deccfe4aff1f3dea1e350.jpg

ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. В Узбекистане в продаже появились поддельные сборники тестов для подготовки к вступительным экзаменам. Об этом сообщает пресс-служба Государственного центра тестирования (ГЦТ).По словам заместителя директора Государственного центра тестирования Сардора Раджабова, половина тестов в таких сборниках скопирована с ошибками, а другая половина вообще не составлялась ГЦТ.Также он подчеркнул, что ГЦТ выпустил последний сборник тестовых заданий по общеобразовательным предметам совместно с издательством "Давр пресс" в 2019/2020 учебном году.В 2021 году сборники тестовых заданий не издавались.Абитуриентам посоветовали проверить свои знания и ознакомиться с тестовыми заданиями, использованными на вступительных тестовых испытаниях в вузы в 2021/2022 учебных годах, в режиме онлайн через специальную систему Государственного центра тестирования или оформив заказ диагностических тестовых материалов на официальном сайте центра.Ранее пресс-служба ГЦТ рассказала о мерах, которые будут применять в отношении абитуриентов, попавшихся на списывании по время вступительных экзаменов.Мы также сообщали, что с 2022/2023 учебного года к баллам при поступлении в вуз будут прибавляться оценки из аттестата об окончании школы за последние 6 лет.Читайте также:Самаркандский государственный мединститут "повысят" до университета

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

государственный центр тестирования узбекистана, вступительные экзамены