https://uz.sputniknews.ru/20220403/v-uzbekistane-poyavilis-poddelnye-sborniki-vstupitelnyx-testov-23738754.html
В Узбекистане появились поддельные сборники вступительных тестов
В Узбекистане появились поддельные сборники вступительных тестов
Государственный центр тестирования предостерег абитуриентов от подготовки к экзаменам по таким сборникам
2022-04-03T12:23+0500
2022-04-03T12:23+0500
2022-04-03T12:54+0500
общество
государственный центр тестирования узбекистана
вступительные экзамены
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ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. В Узбекистане в продаже появились поддельные сборники тестов для подготовки к вступительным экзаменам. Об этом сообщает пресс-служба Государственного центра тестирования (ГЦТ).По словам заместителя директора Государственного центра тестирования Сардора Раджабова, половина тестов в таких сборниках скопирована с ошибками, а другая половина вообще не составлялась ГЦТ.Также он подчеркнул, что ГЦТ выпустил последний сборник тестовых заданий по общеобразовательным предметам совместно с издательством "Давр пресс" в 2019/2020 учебном году.В 2021 году сборники тестовых заданий не издавались.Абитуриентам посоветовали проверить свои знания и ознакомиться с тестовыми заданиями, использованными на вступительных тестовых испытаниях в вузы в 2021/2022 учебных годах, в режиме онлайн через специальную систему Государственного центра тестирования или оформив заказ диагностических тестовых материалов на официальном сайте центра.Ранее пресс-служба ГЦТ рассказала о мерах, которые будут применять в отношении абитуриентов, попавшихся на списывании по время вступительных экзаменов.Мы также сообщали, что с 2022/2023 учебного года к баллам при поступлении в вуз будут прибавляться оценки из аттестата об окончании школы за последние 6 лет.Читайте также:Самаркандский государственный мединститут "повысят" до университета
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государственный центр тестирования узбекистана, вступительные экзамены
В Узбекистане появились поддельные сборники вступительных тестов
12:23 03.04.2022 (обновлено: 12:54 03.04.2022)
Государственный центр тестирования предостерег абитуриентов от подготовки к экзаменам по таким сборникам.
ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik.
В Узбекистане в продаже появились поддельные сборники тестов для подготовки к вступительным экзаменам. Об этом сообщает пресс-служба Государственного центра тестирования
(ГЦТ).
По словам заместителя директора Государственного центра тестирования Сардора Раджабова, половина тестов в таких сборниках скопирована с ошибками, а другая половина вообще не составлялась ГЦТ.
Также он подчеркнул, что ГЦТ выпустил последний сборник тестовых заданий по общеобразовательным предметам совместно с издательством "Давр пресс" в 2019/2020 учебном году.
В 2021 году сборники тестовых заданий не издавались.
Абитуриентам посоветовали проверить свои знания и ознакомиться с тестовыми заданиями, использованными на вступительных тестовых испытаниях в вузы в 2021/2022 учебных годах, в режиме онлайн через специальную систему Государственного центра тестирования или оформив заказ диагностических тестовых материалов на официальном сайте центра.
Ранее пресс-служба ГЦТ рассказала о мерах, которые будут применять в отношении абитуриентов, попавшихся на списывании по время вступительных экзаменов.
Мы также сообщали, что с 2022/2023 учебного года к баллам при поступлении в вуз будут прибавляться оценки из аттестата об окончании школы за последние 6 лет.