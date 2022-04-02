https://uz.sputniknews.ru/20220402/samarkandskiy-gosudarstvennyy-medinstitut-povysyat-do-universiteta-23727989.html

Самаркандский государственный мединститут "повысят" до университета

Самаркандский государственный мединститут "повысят" до университета

В Узбекистане наблюдается высокий спрос на медицинское образование. Подробнее об изменениях в этой сфере — в материале.

2022-04-02T14:31+0500

2022-04-02T14:31+0500

2022-04-02T14:31+0500

общество

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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Самаркандский государственный мединститут "повысят" — его базе появится Самаркандский государственный медицинский университет.При нем будут организованы:В Узбекистане наблюдается высокий спрос на медицинское образование. Четыре медицинских вуза столицы — Ташкентская медицинская академия (ТМА), Ташкентский государственный стоматологический институт, Ташкентский педиатрический медицинский институт (ТашПМИ) и Ташкентский фармацевтический институт (ТашФарМИ) — ежегодно принимают около 2,2 тысячи студентов. Есть и негосударственные высшие образовательные организации. К примеру, в феврале 2019 года был образован университет Akfa.Большая ставка также делается на сотрудничество с российскими вузами. Так, в Ташкенте будет открыт филиал Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова (РНИМУ).Указ об этом подписал 1 июля 2021 года президент Шавкат Мирзиёев. Первых студентов филиал примет в 2022/2023 учебном году.Кроме того, Минздрав Узбекистана намерен привлечь Московскую школу управления "Сколково" для подготовки специалистов в сфере медицинского менеджемента.Читайте также:

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