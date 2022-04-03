https://uz.sputniknews.ru/20220403/v-uzbekistane-startovali-sdelki-rubl-sum-23744979.html

В Узбекистане стартовали сделки рубль-сум

В Узбекистане стартовали сделки рубль-сум

На узбекской валютной бирже заключены сделки на сумму 80 млн рублей.

2022-04-03T18:38+0500

2022-04-03T18:38+0500

2022-04-03T18:52+0500

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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. На валютных торгах стартовали сделки по валютной паре российский рубль/сум. Об этом сообщает пресс-служба Узбекской республиканской валютной биржи Узбекистана (УзРВБ).24 марта успешно состоялись биржевые торги по валютной паре российский рубль/сум (инструмент RUB/UZS_TOM). Участники торгов заключили сделки на общую сумму 80 млн рублей.Для создания дополнительных торговых возможностей для участников валютного рынка УзРВБ открыла торги валютными парами российский рубль/сум и китайский юань/сум. До 31 мая 2022 года участники торгов данными валютными парами освобождены от уплаты брокерских комиссий за сделки.Торги проходили на платформе Rhombus. Они проводились в соответствии с правилами биржевых торгов по купле-продаже иностранной валюты Республики Узбекистан методом непрерывного двустороннего "совмещения" в режиме Т+1.Пресс-служба УзРВБ отмечает, что биржа планирует принять все необходимые меры для расширения спектра инструментов.Ранее Президент Шавкат Мирзиёев заявил, что начало торгов рублями и юанями на бирже не должно вызывать у населения слишком большого беспокойства или недовольства. У Узбекистана достаточно резервов, чтобы не допустить резких колебаний на валютном рынке.Читайте также:Биржевая торговля в рублях и юанях началась в Узбекистане

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