https://uz.sputniknews.ru/20220403/v-uzbekistane-startovali-sdelki-rubl-sum-23744979.html
В Узбекистане стартовали сделки рубль-сум
В Узбекистане стартовали сделки рубль-сум
На узбекской валютной бирже заключены сделки на сумму 80 млн рублей.
2022-04-03T18:38+0500
2022-04-03T18:38+0500
2022-04-03T18:52+0500
экономика
рубль
сум
торги
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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. На валютных торгах стартовали сделки по валютной паре российский рубль/сум. Об этом сообщает пресс-служба Узбекской республиканской валютной биржи Узбекистана (УзРВБ).24 марта успешно состоялись биржевые торги по валютной паре российский рубль/сум (инструмент RUB/UZS_TOM). Участники торгов заключили сделки на общую сумму 80 млн рублей.Для создания дополнительных торговых возможностей для участников валютного рынка УзРВБ открыла торги валютными парами российский рубль/сум и китайский юань/сум. До 31 мая 2022 года участники торгов данными валютными парами освобождены от уплаты брокерских комиссий за сделки.Торги проходили на платформе Rhombus. Они проводились в соответствии с правилами биржевых торгов по купле-продаже иностранной валюты Республики Узбекистан методом непрерывного двустороннего "совмещения" в режиме Т+1.Пресс-служба УзРВБ отмечает, что биржа планирует принять все необходимые меры для расширения спектра инструментов.Ранее Президент Шавкат Мирзиёев заявил, что начало торгов рублями и юанями на бирже не должно вызывать у населения слишком большого беспокойства или недовольства. У Узбекистана достаточно резервов, чтобы не допустить резких колебаний на валютном рынке.Читайте также:Биржевая торговля в рублях и юанях началась в Узбекистане
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рубль, сум, торги
В Узбекистане стартовали сделки рубль-сум
18:38 03.04.2022 (обновлено: 18:52 03.04.2022)
На узбекской валютной бирже заключены сделки на сумму 80 млн рублей.
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik.
На валютных торгах стартовали сделки по валютной паре российский рубль/сум. Об этом сообщает пресс-служба
Узбекской республиканской валютной биржи Узбекистана (УзРВБ).
24 марта успешно состоялись биржевые торги по валютной паре российский рубль/сум (инструмент RUB/UZS_TOM). Участники торгов заключили сделки на общую сумму 80 млн рублей.
Для создания дополнительных торговых возможностей для участников валютного рынка УзРВБ открыла торги валютными парами российский рубль/сум и китайский юань/сум. До 31 мая 2022 года участники торгов данными валютными парами освобождены от уплаты брокерских комиссий за сделки.
Торги проходили на платформе Rhombus. Они проводились в соответствии с правилами биржевых торгов по купле-продаже иностранной валюты Республики Узбекистан методом непрерывного двустороннего "совмещения" в режиме Т+1.
Пресс-служба УзРВБ отмечает, что биржа планирует принять все необходимые меры для расширения спектра инструментов.
Ранее Президент Шавкат Мирзиёев заявил, что начало торгов рублями и юанями на бирже не должно вызывать у населения слишком большого беспокойства или недовольства. У Узбекистана достаточно резервов, чтобы не допустить резких колебаний на валютном рынке.