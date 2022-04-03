https://uz.sputniknews.ru/20220403/vzryv-v-baku-chto-izvestno-k-etomu-chasu-23746362.html

Взрыв в Баку: что известно к этому часу

Взрыв в Баку: что известно к этому часу

В результате взрыва в ночном клубе в столице Азербайджана один человек погиб, тридцать - пострадало.

2022-04-03T19:47+0500

2022-04-03T19:47+0500

2022-04-03T19:47+0500

в мире

баку

взрыв

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ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. В одном из ночных клубов Баку прогремел взрыв, один человек погиб, более 30 - пострадали, сообщают наши коллеги из Sputnik Азербайджан.По предварительной версии, взрыв, вызвавший пожар и обрушение в ночном клубе, произошел из-за утечки газа в неисправном газовом баллоне с пропаном.В целях безопасности была приостановлена подача природного газа в район, заявил генеральный директор ПО "Азеригаз" Руслан Алиев.Огонь удалось потушить за короткое время. На месте происшествия работали 35 бригад скорой помощи.По данным Минздрава на 04:20, всего пострадал 31 человек, из них госпитализированы 24 человека: 13 мужчин, 11 женщин. Большая часть раненых доставлена с ожоговыми поражениями. Состояние 12 пострадавших медики оценивают как средней тяжести, 6 - как стабильное. Остальные после оказания помощи были отпущены домой.Сообщается также, что ночной клуб, в котором произошла трагедия, был открыт недавно - в середине марта 2022 года.Читайте также: Трагедия в Навруз: имам и члены его семьи отравились угарным газом

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баку, взрыв