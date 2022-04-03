https://uz.sputniknews.ru/20220403/za-god-kapitalno-otremontirovali-svyshe-54-km-jeleznyx-dorog-23740854.html
За год капитально отремонтировали свыше 54 км железных дорог
За год капитально отремонтировали свыше 54 км железных дорог
В 2021 году надзорный орган выявил более 13 тысяч нарушений в сфере железнодорожных перевозок.
2022-04-03T14:51+0500
2022-04-03T14:51+0500
2022-04-03T14:51+0500
общество
железная дорога
ремонт
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ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. Итогам работы за прошедший год посвятил свое выступление на брифинге в АИМК руководитель информационной службы инспекции "Узтемирйўлназорат" Фирдавс Хайриддинов.Он отметил, что в 2021 году инспекция "Узтемирйулназорат" провела 235 проверок и выявила 13 191 нарушение правил пользования железной дорогой и требований законодательства по безопасности грузовых и пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте. Из них 4 520 нарушений создавали угрозу безопасности.Специалисты признали неисправными или устаревшими в общей сложности 1 279 железных дорог, 132 локомотива, 637 грузовых и пассажирских вагонов и сняли их с эксплуатации.По результатам проверок субъекты предпринимательства получили предписания устранить недостатки. Из 4 520 недостатков, указанных в предписаниях, 4 310 были полностью устранены.В результате капитально отремонтировали 54,3 км железных дорог, 816 вагонов и 92 локомотива, заменили 237 комплектов стрелочных проводников, а также приобрели 296 новых вагонов и 9 локомотивов.Стратегия развития АО "Узбекистон темир йуллари" предусматривает создание единой транспортной сети железных дорог, равномерно развитой инфраструктуры всех регионов страны, обновление подвижного состава.Реформирование отрасли обеспечит оптимизацию ее структуры и приток инвестиций для модернизации и расширения сети железных дорог.Читайте также: Как пассажирские поезда готовят к рейсам – видео
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железная дорога, ремонт
За год капитально отремонтировали свыше 54 км железных дорог
В 2021 году надзорный орган выявил более 13 тысяч нарушений в сфере железнодорожных перевозок.
ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. Итогам работы за прошедший год посвятил свое выступление на брифинге в АИМК руководитель информационной службы инспекции "Узтемирйўлназорат" Фирдавс Хайриддинов.
Он отметил, что в 2021 году инспекция "Узтемирйулназорат" провела 235 проверок и выявила 13 191 нарушение правил пользования железной дорогой и требований законодательства по безопасности грузовых и пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте. Из них 4 520 нарушений создавали угрозу безопасности.
Специалисты признали неисправными или устаревшими в общей сложности 1 279 железных дорог, 132 локомотива, 637 грузовых и пассажирских вагонов и сняли их с эксплуатации.
По результатам проверок субъекты предпринимательства получили предписания устранить недостатки. Из 4 520 недостатков, указанных в предписаниях, 4 310 были полностью устранены.
В результате капитально отремонтировали 54,3 км железных дорог, 816 вагонов и 92 локомотива, заменили 237 комплектов стрелочных проводников, а также приобрели 296 новых вагонов и 9 локомотивов.
Стратегия развития АО "Узбекистон темир йуллари" предусматривает создание единой транспортной сети железных дорог, равномерно развитой инфраструктуры всех регионов страны, обновление подвижного состава.
Реформирование отрасли обеспечит оптимизацию ее структуры и приток инвестиций для модернизации и расширения сети железных дорог.