https://uz.sputniknews.ru/20220403/za-god-kapitalno-otremontirovali-svyshe-54-km-jeleznyx-dorog-23740854.html

За год капитально отремонтировали свыше 54 км железных дорог

За год капитально отремонтировали свыше 54 км железных дорог

В 2021 году надзорный орган выявил более 13 тысяч нарушений в сфере железнодорожных перевозок.

2022-04-03T14:51+0500

2022-04-03T14:51+0500

2022-04-03T14:51+0500

общество

железная дорога

ремонт

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ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. Итогам работы за прошедший год посвятил свое выступление на брифинге в АИМК руководитель информационной службы инспекции "Узтемирйўлназорат" Фирдавс Хайриддинов.Он отметил, что в 2021 году инспекция "Узтемирйулназорат" провела 235 проверок и выявила 13 191 нарушение правил пользования железной дорогой и требований законодательства по безопасности грузовых и пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте. Из них 4 520 нарушений создавали угрозу безопасности.Специалисты признали неисправными или устаревшими в общей сложности 1 279 железных дорог, 132 локомотива, 637 грузовых и пассажирских вагонов и сняли их с эксплуатации.По результатам проверок субъекты предпринимательства получили предписания устранить недостатки. Из 4 520 недостатков, указанных в предписаниях, 4 310 были полностью устранены.В результате капитально отремонтировали 54,3 км железных дорог, 816 вагонов и 92 локомотива, заменили 237 комплектов стрелочных проводников, а также приобрели 296 новых вагонов и 9 локомотивов.Стратегия развития АО "Узбекистон темир йуллари" предусматривает создание единой транспортной сети железных дорог, равномерно развитой инфраструктуры всех регионов страны, обновление подвижного состава.Реформирование отрасли обеспечит оптимизацию ее структуры и приток инвестиций для модернизации и расширения сети железных дорог.Читайте также: Как пассажирские поезда готовят к рейсам – видео

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железная дорога, ремонт