https://uz.sputniknews.ru/20220403/zapret-na-xidjab-dlya-medikov-ne-otmenili-23737428.html
Запрет на хиджаб для медиков не отменили
Запрет на хиджаб для медиков не отменили
Депутат неверно истолковал подписанный Кодекс этики медработников, сообщает Минздрав
2022-04-03T11:23+0500
2022-04-03T11:23+0500
2022-04-03T11:23+0500
общество
медики
хиджаб
минздрав узбекистана
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ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана опровергло сообщение о том, что медицинским работникам разрешили носить хиджаб.Медицинский персонал республики продолжит работу в соответствии с установленными нормами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.На днях СМИ Узбекистана опубликовали сообщение депутата Расула Кушербаева о том, что министр здравоохранения якобы подписал приказ о снятии запрета на "ношение хиджаба и другой религиозной одежды" для медицинских работников.По словам начальника управления науки и образования Минздрава Уктама Исмаилова, на самом деле 24 марта министр здравоохранения утвердил Кодекс этики медицинских работников.Помимо прочего, в данном Кодексе прописаны "Правила поведения работников и обучающихся, культура ношения одежды".По правилам все сотрудники медучреждений и студенты медицинских колледжей и вузов должны носить белые халаты или другую медицинскую спецодежду длиной не выше колена и соответствующие головные уборы белого цвета. Медицинская униформа должна быть из натуральной ткани, не обтягивающей, но и не слишком свободной.Если медучреждение решит ввести для персонала форму другого цвета, то это должны быть согласовано внутренними правилами учреждения.Читайте также: В школах девочкам разрешили носить платки и тюбетейки
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MIA „Rosiya Segodnya“
медики, хиджаб, минздрав узбекистана
Запрет на хиджаб для медиков не отменили
Депутат неверно истолковал подписанный Кодекс этики медработников, сообщает Минздрав
ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана опровергло сообщение о том, что медицинским работникам разрешили носить хиджаб.
Медицинский персонал республики продолжит работу в соответствии с установленными нормами. Об этом сообщает пресс-служба
Министерства здравоохранения.
На днях СМИ Узбекистана опубликовали сообщение депутата Расула Кушербаева
о том, что министр здравоохранения якобы подписал приказ о снятии запрета на "ношение хиджаба и другой религиозной одежды" для медицинских работников.
По словам начальника управления науки и образования Минздрава Уктама Исмаилова, на самом деле 24 марта министр здравоохранения утвердил Кодекс этики медицинских работников.
Помимо прочего, в данном Кодексе прописаны "Правила поведения работников и обучающихся, культура ношения одежды".
По правилам все сотрудники медучреждений и студенты медицинских колледжей и вузов должны носить белые халаты или другую медицинскую спецодежду длиной не выше колена и соответствующие головные уборы белого цвета. Медицинская униформа должна быть из натуральной ткани, не обтягивающей, но и не слишком свободной.
Если медучреждение решит ввести для персонала форму другого цвета, то это должны быть согласовано внутренними правилами учреждения.