https://uz.sputniknews.ru/20220403/zulfikar-musakov-snimet-prodoljenie-malchikov-v-nebe-23743791.html
Зульфикар Мусаков снимет продолжение "Мальчиков в небе"
Зульфикар Мусаков снимет продолжение "Мальчиков в небе"
Третья часть популярной картины покажет главных героев уже состоявшимися профессионалами, отцами семейства, но ценности их не изменятся, рассказал сценарист и режиссер в интервью Sputnik.
2022-04-03T18:01+0500
2022-04-03T18:01+0500
2022-04-03T18:04+0500
культура
режиссер
зульфикар мусаков
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ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. Известный узбекистанский сценарист и режиссер Зульфикар Мусаков снимет продолжение популярной картины "Осмондаги болалар" ("Мальчики в небе"). В чем будет различие между новой картиной и предыдущими двумя частями автор рассказал в эксклюзивном интервью SputnikУзбекистан.Кстати, выбор профессии одного из главных героев – Хуршида, ставшего хирургом – неслучаен. В юности сам автор мечтал поступить в медицинский и стать настоящим хирургом, "а не мясником или дилетантом", признался Мусаков.Производством картины "Осмондаги болалар-3" займется "Узбекфильм". Главными героями новой картины будут все те же четыре друга: Хуршид, Джавахир, Хамдам и Бахтиёр, играть которых будут те же актеры, что и первых двух частях фильма.Если не будет финансовых и других препятствий, новая картина увидит свет уже к концу осени. Кстати, Зульфикар Мусаков не исключает, что и на этом приключения друзей не закончатся и у картины будет продолжение. "Дайте снять эту, а там увидим…" сказал он в интервью.Читайте также: Узбекфильм войдет в объединение киностудий СНГ и Грузии
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режиссер, зульфикар мусаков
Зульфикар Мусаков снимет продолжение "Мальчиков в небе"
18:01 03.04.2022 (обновлено: 18:04 03.04.2022)
Третья часть популярной картины покажет главных героев уже состоявшимися профессионалами, отцами семейства, но ценности их не изменятся, рассказал сценарист и режиссер в интервью Sputnik.
ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik
. Известный узбекистанский сценарист и режиссер Зульфикар Мусаков снимет продолжение популярной картины "Осмондаги болалар" ("Мальчики в небе"). В чем будет различие между новой картиной и предыдущими двумя частями автор рассказал в эксклюзивном интервью SputnikУзбекистан
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"Во всем-в возрасте, в быстро изменившемся времени, а главное в героях: это уже не слова и поступки юношей, а речи мужей и отцов, отвечающих не только за себя, но и за свою состоявшуюся профессию, семью, жен и детей - им всем уже под 40", - рассказал Мусаков.
Кстати, выбор профессии одного из главных героев – Хуршида, ставшего хирургом – неслучаен. В юности сам автор мечтал поступить в медицинский и стать настоящим хирургом, "а не мясником или дилетантом", признался Мусаков.
Производством картины "Осмондаги болалар-3" займется "Узбекфильм". Главными героями новой картины будут все те же четыре друга: Хуршид, Джавахир, Хамдам и Бахтиёр, играть которых будут те же актеры, что и первых двух частях фильма.
"Современный сегодняшний мир никак не повлиял на их взаимоотношения, они остаются друзьями на всю жизнь, потому что их связывают не только юность, но и никогда не меняющиеся ценности: любовь к Родине, семье, к своей работе, честность и порядочность", - рассказывает сценарист.
Если не будет финансовых и других препятствий, новая картина увидит свет уже к концу осени. Кстати, Зульфикар Мусаков не исключает, что и на этом приключения друзей не закончатся и у картины будет продолжение. "Дайте снять эту, а там увидим…" сказал он в интервью.