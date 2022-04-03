https://uz.sputniknews.ru/20220403/zulfikar-musakov-snimet-prodoljenie-malchikov-v-nebe-23743791.html

Зульфикар Мусаков снимет продолжение "Мальчиков в небе"

Зульфикар Мусаков снимет продолжение "Мальчиков в небе"

Третья часть популярной картины покажет главных героев уже состоявшимися профессионалами, отцами семейства, но ценности их не изменятся, рассказал сценарист и режиссер в интервью Sputnik.

2022-04-03T18:01+0500

2022-04-03T18:01+0500

2022-04-03T18:04+0500

культура

режиссер

зульфикар мусаков

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ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. Известный узбекистанский сценарист и режиссер Зульфикар Мусаков снимет продолжение популярной картины "Осмондаги болалар" ("Мальчики в небе"). В чем будет различие между новой картиной и предыдущими двумя частями автор рассказал в эксклюзивном интервью SputnikУзбекистан.Кстати, выбор профессии одного из главных героев – Хуршида, ставшего хирургом – неслучаен. В юности сам автор мечтал поступить в медицинский и стать настоящим хирургом, "а не мясником или дилетантом", признался Мусаков.Производством картины "Осмондаги болалар-3" займется "Узбекфильм". Главными героями новой картины будут все те же четыре друга: Хуршид, Джавахир, Хамдам и Бахтиёр, играть которых будут те же актеры, что и первых двух частях фильма.Если не будет финансовых и других препятствий, новая картина увидит свет уже к концу осени. Кстати, Зульфикар Мусаков не исключает, что и на этом приключения друзей не закончатся и у картины будет продолжение. "Дайте снять эту, а там увидим…" сказал он в интервью.Читайте также: Узбекфильм войдет в объединение киностудий СНГ и Грузии

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режиссер, зульфикар мусаков