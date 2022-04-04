https://uz.sputniknews.ru/20220404/chto-dast-uzbekskomu-kino-sotrudnichestvo-s-mosfilmom---shaxnazarov-23761232.html

Что даст узбекскому кино сотрудничество с "Мосфильмом" - Шахназаров

Что даст узбекскому кино сотрудничество с "Мосфильмом" - Шахназаров

Генеральный директор киноконцерна, режиссер Карен Шахназаров прокомментировал создание объединения киностудий СНГ и Грузии.

2022-04-04T16:39+0500

2022-04-04T16:39+0500

2022-04-04T16:39+0500

культура

мосфильм

кино

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ТАШКЕНТ, 4 апр –Sputnik. Узбекистан и другие страны СНГ, а также Грузия создают творческое объединение своих киностудий. Профессионалы в сфере кинематографа будут совместно снимать картины и делиться опытом и наработками.Какой опыт Россия может предложить Узбекистану в области кино, корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.Российский режиссер одобрил данную инициативу, отметив, что российскому киноконцерну есть чем поделиться с узбекскими коллегами.О создании "Международного творческого объединения киностудий стран СНГ и Грузии" стало известно в Душанбе, на совете директоров киностудий по сотрудничеству в сфере кинематографии.По словам генерального директора "Беларусьфильма" Владимира Карачевского, именно Узбекистан является положительным примером международного сотрудничества. Кинематографисты республики успешно сотрудничают с киностудиями России, Беларуси, Казахстана, Таджикистана. В этом году выйдет в свет целый ряд совместных фильмов.Председателем Международного творческого объединения киностудий станет гендиректор Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов.Известно, что новое творческое объединение сформирует общую универсальную золотую коллекцию фильмов и будет способствовать их дубляжу на мировые языки.Читайте также: "Узбекфильм" войдет в объединение киностудий СНГ и Грузии

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