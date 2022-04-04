Дома в Навои украсят граффити - фото

ТАШКЕНТ, 4 апр – Sputnik. В Навоийской области торцы многоэтажек украсят граффити. Об этом сообщил пресс-секретарь областного хокимията Бектемир Пирнафасов.На сегодняшний день местные жители уже могут полюбоваться шестью муралами: четырьмя в Навои, двумя – в Карманинском районе.Всего планируется создать 30 граффити, из них 25 в городе Навои, еще 5 – в Карманинском районе.Проект разработан по инициативе местных предпринимателей. Авторами масштабных картин станут местные художники. На весь проект будет потрачено 1 млрд 850 млн сумов.Подобная инициатива запущена и в Ташкенте. В рамках проекта "Махаллада дув-дув гап: рисунки на стенах махаллей" красочные муралы украсят стены жилых домов и социальных объектов. Всего в столице появится 12 локаций с необычными изображениями. Это будут раскрашенные канализационные люки, трансформаторные будки, ранее невзрачные заборы, подземные переходы, обычные жилые дома. Готовые рисунки жители города смогут увидеть к 1 мая.Читайте также: Названы места для граффити в Ташкенте
Всего планируется создать 30 граффити, из них 25 в городе Навои, еще 5 – в Карманинском районе.
Проект разработан по инициативе местных предпринимателей. Авторами масштабных картин станут местные художники. На весь проект будет потрачено 1 млрд 850 млн сумов.
Подобная инициатива запущена и в Ташкенте. В рамках проекта "Махаллада дув-дув гап: рисунки на стенах махаллей" красочные муралы украсят стены жилых домов и социальных объектов. Всего в столице появится 12 локаций с необычными изображениями. Это будут раскрашенные канализационные люки, трансформаторные будки, ранее невзрачные заборы, подземные переходы, обычные жилые дома. Готовые рисунки жители города смогут увидеть к 1 мая.