https://uz.sputniknews.ru/20220404/doma-v-navoi-ukrasyat-graffiti---foto-23766965.html

Дома в Навои украсят граффити - фото

Дома в Навои украсят граффити - фото

В городе Навои и Карманинском районе на торцах многоэтажек появятся тридцать картин-муралов.

2022-04-04T19:02+0500

2022-04-04T19:02+0500

2022-04-04T19:02+0500

общество

навои

граффити

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/04/23765966_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_549ec427fe9674beecc14194ef6700c7.jpg

ТАШКЕНТ, 4 апр – Sputnik. В Навоийской области торцы многоэтажек украсят граффити. Об этом сообщил пресс-секретарь областного хокимията Бектемир Пирнафасов.На сегодняшний день местные жители уже могут полюбоваться шестью муралами: четырьмя в Навои, двумя – в Карманинском районе.Всего планируется создать 30 граффити, из них 25 в городе Навои, еще 5 – в Карманинском районе.Проект разработан по инициативе местных предпринимателей. Авторами масштабных картин станут местные художники. На весь проект будет потрачено 1 млрд 850 млн сумов.Подобная инициатива запущена и в Ташкенте. В рамках проекта "Махаллада дув-дув гап: рисунки на стенах махаллей" красочные муралы украсят стены жилых домов и социальных объектов. Всего в столице появится 12 локаций с необычными изображениями. Это будут раскрашенные канализационные люки, трансформаторные будки, ранее невзрачные заборы, подземные переходы, обычные жилые дома. Готовые рисунки жители города смогут увидеть к 1 мая.Читайте также: Названы места для граффити в Ташкенте

навои

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

навои, граффити, фото