Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220404/doma-v-navoi-ukrasyat-graffiti---foto-23766965.html
Дома в Навои украсят граффити - фото
Дома в Навои украсят граффити - фото
В городе Навои и Карманинском районе на торцах многоэтажек появятся тридцать картин-муралов.
2022-04-04T19:02+0500
2022-04-04T19:02+0500
общество
навои
граффити
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/04/23765966_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_549ec427fe9674beecc14194ef6700c7.jpg
ТАШКЕНТ, 4 апр – Sputnik. В Навоийской области торцы многоэтажек украсят граффити. Об этом сообщил пресс-секретарь областного хокимията Бектемир Пирнафасов.На сегодняшний день местные жители уже могут полюбоваться шестью муралами: четырьмя в Навои, двумя – в Карманинском районе.Всего планируется создать 30 граффити, из них 25 в городе Навои, еще 5 – в Карманинском районе.Проект разработан по инициативе местных предпринимателей. Авторами масштабных картин станут местные художники. На весь проект будет потрачено 1 млрд 850 млн сумов.Подобная инициатива запущена и в Ташкенте. В рамках проекта "Махаллада дув-дув гап: рисунки на стенах махаллей" красочные муралы украсят стены жилых домов и социальных объектов. Всего в столице появится 12 локаций с необычными изображениями. Это будут раскрашенные канализационные люки, трансформаторные будки, ранее невзрачные заборы, подземные переходы, обычные жилые дома. Готовые рисунки жители города смогут увидеть к 1 мая.Читайте также: Названы места для граффити в Ташкенте
навои
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/04/23765966_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b8b54eb74e920ca8d078da14b133ea1c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
навои, граффити, фото

Дома в Навои украсят граффити - фото

19:02 04.04.2022
Подписаться на
Yandex newsTelegram
В городе Навои и Карманинском районе на торцах многоэтажек появятся тридцать картин-муралов.
ТАШКЕНТ, 4 апр – Sputnik. В Навоийской области торцы многоэтажек украсят граффити. Об этом сообщил пресс-секретарь областного хокимията Бектемир Пирнафасов.
На сегодняшний день местные жители уже могут полюбоваться шестью муралами: четырьмя в Навои, двумя – в Карманинском районе.
© Пресс-служба хокимията Навоийской области
г. Навои, пр. И. Каримова - Sputnik Узбекистан
1/5
© Пресс-служба хокимията Навоийской области
© Пресс-служба хокимията Навоийской области
г. Навои, пр. И. Каримова - Sputnik Узбекистан
2/5
© Пресс-служба хокимията Навоийской области
© Пресс-служба хокимията Навоийской области
г. Навои, пр. И. Каримова - Sputnik Узбекистан
3/5
© Пресс-служба хокимията Навоийской области
© Пресс-служба хокимията Навоийской области
г. Навои, пр. И. Каримова - Sputnik Узбекистан
4/5
© Пресс-служба хокимията Навоийской области
© Пресс-служба хокимията Навоийской области
г. Навои, пр. И. Каримова - Sputnik Узбекистан
5/5
© Пресс-служба хокимията Навоийской области
Всего планируется создать 30 граффити, из них 25 в городе Навои, еще 5 – в Карманинском районе.
Проект разработан по инициативе местных предпринимателей. Авторами масштабных картин станут местные художники. На весь проект будет потрачено 1 млрд 850 млн сумов.
Подобная инициатива запущена и в Ташкенте. В рамках проекта "Махаллада дув-дув гап: рисунки на стенах махаллей" красочные муралы украсят стены жилых домов и социальных объектов. Всего в столице появится 12 локаций с необычными изображениями. Это будут раскрашенные канализационные люки, трансформаторные будки, ранее невзрачные заборы, подземные переходы, обычные жилые дома. Готовые рисунки жители города смогут увидеть к 1 мая.
Читайте также: Названы места для граффити в Ташкенте
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0