https://uz.sputniknews.ru/20220404/energetika-meditsina-tsifrovizatsiya--kakie-proekty-predstavit-rosatom-v-uzbekistane-23758506.html

Энергетика, медицина, цифровизация – какие проекты представит "Росатом" в Узбекистане

Энергетика, медицина, цифровизация – какие проекты представит "Росатом" в Узбекистане

Помимо развития атомной и возобновляемой энергетики, российское учреждение в этом году сосредоточится на ряде неэнергетических проектов.

2022-04-04T15:01+0500

2022-04-04T15:01+0500

2022-04-04T15:01+0500

общество

энергетика

росатом

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ТАШКЕНТ, 4 апр – Sputnik. В этом году на промышленной выставке Иннопром в Ташкенте "Росатом" представит не только энергетические проекты, но и другие полезные разработки. Об этом в ходе онлайн-сессии рассказал президент учреждения "Русатом – Международная Сеть" Вадим Титов.Онлайн-сессия проходит на платформе "Иннопром-онлайн" с участием министра промышленности и торговли России Алексея Груздева и заместителя министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Хуррама Тешабаева.Посвящена сессия предстоящей выставке Иннопром, которая пройдет в Ташкенте 25-27 апреля.На предстоящей выставке Иннопром Госкорпорация "Росатом" представит и проекты, связанные с производством углеволокна, очисткой воды, цифровизацией городской инфраструктуры.Будут на выставке, конечно же, и проекты, связанные с энергетикой. По словам Титова, Россия и Узбекистан неразрывно связаны в сфере атомной энергетики. К примеру, развитие урановой промышленности в республике происходило в рамках становления атомной отрасли СССР. В 1952 году здесь открыли Учкудукское месторождение урана, и с этого началась история Навоийского горно-металлургического комбината.Кроме того, в Институте ядерной физики Академии наук Узбекистана по сей день успешно работает исследовательский реактор на топливе, поступающем из России.Новый этап партнерства между странами начался с подписания в 2017 году соглашения о сотрудничестве, а в 018 году – соглашения о строительстве первой в Центральной Азии атомной электростанции в Джизаке. Здесь возведут комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Он должен быть введен в эксплуатацию к 2030 году.Корпорация "Росатом" также помогает Узбекистану развивать ветровую энергетику, строить в республике ветроэлектростанции.Частное учреждение "Русатом – Международная Сеть" создано для управления региональными центрами "Росатома" по всему миру. Основные задачи компании – поддерживать деятельность дивизионов Госкорпорации на зарубежных рынках, искать новые бизнес-возможности, продвигать продукцию и услуги предприятий российской атомной промышленности на мировом рынке.Читайте также: АЭС в Узбекистане окупится при любой стоимости – посол России

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