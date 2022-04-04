https://uz.sputniknews.ru/20220404/kreml-rossiya-ne-prichastna-k-provokatsii-ukrainskix-silovikov-v-buche--video-23760170.html

Кремль: Россия не причастна к провокации украинских силовиков в Буче — видео

Кремль: Россия не причастна к провокации украинских силовиков в Буче — видео

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче на Украине.

2022-04-04T16:20+0500

2022-04-04T16:20+0500

2022-04-04T16:20+0500

специальная военная операция россии в донбассе

дмитрий песков

кремль

президент

украина

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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Тема гибели людей в украинской Буче должна обсуждаться на международном уровне. Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к этой провокации.Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости."Мы категорическим образом отвергаем любые обвинения. Более того, мы считаем, что эта тема должна обсуждаться на максимально высоком уровне, поэтому была инициатива рассмотреть эту тему, наша инициатива рассмотреть тему в Совбезе. Знаем, что эта инициатива была заблокирована", — заявил Песков, комментируя события, которые Минобороны России назвало провокацией.До этого в Интернете появилась видеозапись, которую якобы сделали в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Эту запись активно распространяли украинские власти и СМИ.Многие пользователи засомневались в правдоподобности этого видеоролика, поскольку около тел на земле нет крови, а у нескольких погибших на рукавах видны белые повязки, и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также интернет-пользователи указали на то, что "погибшие" слегка двигают руками, а при взгляде в зеркало заднего вида автомобиля оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение тела, как только машина проезжает мимо.В Минобороны России подчеркнули, что все обнародованные фотографии и видеоматериалы, которые киевские власти пытаются представить как доказательства каких-то "преступлений" российских военнослужащих в Буче, являются "очередной провокацией". За то время пока этот город находился под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий, отметили в министерстве. В ведомстве также сообщили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из населённого пункта в северном направлении не блокировались. В свою очередь, южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими силовиками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.О фейке с убийством мирных жителей в Буче также высказался глава МИД России Лавров на встрече с заместителем Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Гриффитсом.В Буче после выхода российских войск из города просто устроили инсценировку, которую разгоняют по всем каналам и соцсетям украинские представители и их западные покровители, отметил Лавров.Более того, российские вооруженные силы полностью вышли из населенного пункта 30 марта, 31 марта мэр города торжественно говорил, что все у него в порядке, а через два дня была снята постановка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Читайте также:Песков раскрыл, сколько времени даст Россия на оплату счетов за газ в рубляхУкраина стала операцией прикрытия для перекройки мира

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дмитрий песков, кремль, президент, украина