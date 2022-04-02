https://uz.sputniknews.ru/20220402/peskov-raskryl-skolko-vremeni-dast-rossiya-na-oplatu-schetov-za-gaz-v-rublyax-23729261.html

Песков раскрыл, сколько времени даст Россия на оплату счетов за газ в рублях

Песков раскрыл, сколько времени даст Россия на оплату счетов за газ в рублях

Песков уточнил детали остановки поставок газа в Европу после 1 апреля.

2022-04-02T14:57+0500

2022-04-02T14:57+0500

2022-04-02T14:57+0500

россия

дмитрий песков

газ

оплата

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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил детали остановки поставок газа после 1 апреля. Намеченный переход на оплату газа в рублях для недружественных государств не означает мгновенного отключения текущих поставок, подчеркнул представитель Кремля.По его словам, платежи за энергоресурсы идут в течение календарного месяца.Он добавил, что вопросы взаимодействия с покупателями следует задавать, в первую очередь, компании-экспортеру — "Газпрому". Ранее Песков отметил, что в будущем Россия может пересмотреть решение о расчетах в рублях при поставках газа в недружественные страны. Однако это возможно только при других, более благоприятных условиях. В нынешней ситуации для страны " рубли являются наиболее предпочтительным и надежным вариантом", добавил Песков. На днях президент Владимир Путин разъяснил новый порядок оплаты за российский газ для европейцев.Глава государства также оценил, что последует за тем, если такие расчеты производится не будут.Напомним: Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.Если с 1 апреля Россия не получит оплату — действующие контракты по газу будут остановлены, пообещал Путин.Россия поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.Читайте также:

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дмитрий песков, газ, оплата