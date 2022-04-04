https://uz.sputniknews.ru/20220404/kyrgyzstan-polnostyu-natsionaliziroval-kumtor-23769742.html

Кыргызстан полностью национализировал "Кумтор"

Кыргызстан полностью национализировал "Кумтор"

Вся прибыль предприятия с середины мая прошлого года поступит в государственный бюджет, сообщил президент.

2022-04-04T20:21+0500

2022-04-04T20:21+0500

2022-04-04T20:21+0500

в мире

кыргызстан

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ТАШКЕНТ, 4 апр – Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров объявил о полной национализации золотодобывающего предприятия "Кумтор". Об этом сообщают наши коллеги из Sputnik Кыргызстан.До недавнего времени рудник в Иссык-Кульской области разрабатывала канадская компания Centerra Gold Inc. Теперь 100% акций ЗАО "Кумтор голд компани" принадлежат государству. Мировое соглашение между канадским предприятием и Кыргызстаном было подписано в режиме видеоконференцсвязи 4 апреля.Кроме того, канадской компании придется выплатить дивиденды за три квартала прошлого года. В чистом объеме они составляют около $11 миллионов.По словам главы государства, Centerra отказалась от требований о выплате $29 миллионов за партию золота, поставленную в мае 2021 года. Помимо этого, компания прекращает все судебные процессы, инициированные против кыргызской стороны: в США, Швеции и Канаде.Напомним, ЗАО "Кумтор голд компани" было дочерним предприятием канадской Centerra Gold Inc. (четверть акций принадлежала Кыргызстану). Позже у властей страны возникли претензии к канадской компании, связанные с нарушением экологических требований на руднике и с управлением золотодобывающим предприятием. Власти ввели временное внешнее управление в ЗАО "Кумтор голд компани" 17 мая 2021 года.Читайте также: Узбекистан "сидит" на золотых слитках — его рудник признан крупнейшим в мире

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