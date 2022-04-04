https://uz.sputniknews.ru/20220404/kyrgyzstan-polnostyu-natsionaliziroval-kumtor-23769742.html
Кыргызстан полностью национализировал "Кумтор"
Кыргызстан полностью национализировал "Кумтор"
Вся прибыль предприятия с середины мая прошлого года поступит в государственный бюджет, сообщил президент.
2022-04-04T20:21+0500
2022-04-04T20:21+0500
2022-04-04T20:21+0500
в мире
кыргызстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/139/91/1399167_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_2dfaa60e390027f4d5c8e512f4b6f9a2.jpg
ТАШКЕНТ, 4 апр – Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров объявил о полной национализации золотодобывающего предприятия "Кумтор". Об этом сообщают наши коллеги из Sputnik Кыргызстан.До недавнего времени рудник в Иссык-Кульской области разрабатывала канадская компания Centerra Gold Inc. Теперь 100% акций ЗАО "Кумтор голд компани" принадлежат государству. Мировое соглашение между канадским предприятием и Кыргызстаном было подписано в режиме видеоконференцсвязи 4 апреля.Кроме того, канадской компании придется выплатить дивиденды за три квартала прошлого года. В чистом объеме они составляют около $11 миллионов.По словам главы государства, Centerra отказалась от требований о выплате $29 миллионов за партию золота, поставленную в мае 2021 года. Помимо этого, компания прекращает все судебные процессы, инициированные против кыргызской стороны: в США, Швеции и Канаде.Напомним, ЗАО "Кумтор голд компани" было дочерним предприятием канадской Centerra Gold Inc. (четверть акций принадлежала Кыргызстану). Позже у властей страны возникли претензии к канадской компании, связанные с нарушением экологических требований на руднике и с управлением золотодобывающим предприятием. Власти ввели временное внешнее управление в ЗАО "Кумтор голд компани" 17 мая 2021 года.Читайте также: Узбекистан "сидит" на золотых слитках — его рудник признан крупнейшим в мире
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/139/91/1399167_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ede21efb7457dadae907ea1f0bd01b57.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
кыргызстан
Кыргызстан полностью национализировал "Кумтор"
Вся прибыль предприятия с середины мая прошлого года поступит в государственный бюджет, сообщил президент.
ТАШКЕНТ, 4 апр – Sputnik
. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров объявил о полной национализации золотодобывающего предприятия "Кумтор". Об этом сообщают наши коллеги из Sputnik Кыргызстан
.
До недавнего времени рудник в Иссык-Кульской области разрабатывала канадская компания Centerra Gold Inc. Теперь 100% акций ЗАО "Кумтор голд компани" принадлежат государству. Мировое соглашение между канадским предприятием и Кыргызстаном было подписано в режиме видеоконференцсвязи 4 апреля.
"Мы также добились того, чтобы отсчет нашего полного контроля над месторождением шел с момента введения внешнего управления в мае прошлого года. Поэтому вся прибыль с 15 мая 2021-го принадлежит нам — это больше $323 миллионов", — сказал Жапаров в прямом эфире.
Кроме того, канадской компании придется выплатить дивиденды за три квартала прошлого года. В чистом объеме они составляют около $11 миллионов.
"Еще одно достижение — мы добились соглашения о единовременной выплате компанией Centerra кыргызской стороне $50 миллионов. Мы возвращаем контроль над рекультивационным фондом рудника Кумтор — нам поступают около $53 миллионов, которые до этого хранились на трастовом счете в одном из банков Лондона", — сообщил президент.
По словам главы государства, Centerra отказалась от требований о выплате $29 миллионов за партию золота, поставленную в мае 2021 года. Помимо этого, компания прекращает все судебные процессы, инициированные против кыргызской стороны: в США, Швеции и Канаде.
Напомним, ЗАО "Кумтор голд компани" было дочерним предприятием канадской Centerra Gold Inc. (четверть акций принадлежала Кыргызстану). Позже у властей страны возникли претензии к канадской компании, связанные с нарушением экологических требований на руднике и с управлением золотодобывающим предприятием. Власти ввели временное внешнее управление в ЗАО "Кумтор голд компани" 17 мая 2021 года.