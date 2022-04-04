https://uz.sputniknews.ru/20220404/mediki-uzbekistana-budut-uchitsya-na-rossiyskix-robotax-23756758.html

Медики Узбекистана будут учиться на российских роботах

Медики Узбекистана будут учиться на российских роботах

Роботы-симуляторы поступят в 11 медицинских учреждений республики

2022-04-04T13:40+0500

2022-04-04T13:40+0500

2022-04-04T13:43+0500

общество

робот

медики

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ТАШКЕНТ, 4 апр – Sputnik. Узбекистан и Россия подписали контракты на поставку роботов-симуляторов для медицинских учреждений республики. Об этом на онлайн-сессии заявила глава Российского экспортного центра Вероника Никишина.По ее словам, торговлю с Узбекистаном в настоящее время ведут 78 субъектов Российской Федерации. Особенно в таком сотрудничестве заинтересованы высокотехнологические российские компании.Онлайн-сессия проходит на платформе "Иннопром-онлайн" с участием министра промышленности и торговли России Алексея Груздева и заместителя министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Хуррама Тешабаева.Посвящена сессия предстоящей выставке Иннопром, которая пройдет в Ташкенте 25-27 апреля.Читайте также: Торговый представитель России: сотрудничество с Узбекистаном будет расширяться

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робот, медики