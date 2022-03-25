https://uz.sputniknews.ru/20220325/torgovyy-predstavitel-rossii-sotrudnichestvo-s-uzbekistanom-budet-rasshiryatsya-23565883.html

Торговый представитель России: сотрудничество с Узбекистаном будет расширяться

Торговый представитель России: сотрудничество с Узбекистаном будет расширяться

Андрей Мокроусов рассказал об интересе российских компаний в Узбекистане.

2022-03-25T17:40+0500

2022-03-25T17:40+0500

2022-03-25T17:40+0500

экономика

узбекистан

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Россия и Узбекистан являются стратегическими партнерами и предпринимают взвешенные шаги к дальнейшему расширению и укреплению двустороннего взаимодействия, говорит Мокроусов.Сотрудничество с узбекскими партнерами идет как в части поставок российской продукции на узбекский рынок, так и в части закупки товаров из Узбекистана.Так, например по итогам прошлого года Россия стала основным внешнеторговым партнером Узбекистана с товарооборотом около $7 млрд.Россия традиционно является одним из крупнейших инвесторов в экономику Узбекистана, и это доказывает официальная статистика.На сегодняшний день в Узбекистане реализуют совместные проекты "КАМАЗ" и "Узавтосаноат", "Комбайновый завод "Ростсельмаш" и "Чирчикский завод сельскохозяйственной техники", а "Силовые машины" совместно с "ТЭС" и "Узбекгидроэнерго" участвуют в модернизации узбекских ТЭС и ГЭС, и многие другие.Также, особо стоит отметить деятельность таких компаний, как Лукойл, Газпром, Unitel (торговая марка Beeline), которые являются крупнейшими российскими инвесторами в Узбекистан.Мокроусов отметил усилия руководства Узбекистана для улучшения инвестиционного климата и для модернизации экономики в республике."Мы высоко оцениваем предпринимаемые руководством Узбекистана шаги по поддержке иностранных инвесторов, включая правовые гарантии, преференции, специальные таможенные условия и льготы, что в совокупности дает широкие возможности для успешной реализации намеченных проектов", – сказал торгпред России.Мокроусов уверен, что проведение таких мероприятий как Ташкентский инвестиционный форум и ИННОПРОМ, который пройдет в Ташкенте в второй раз подряд будет способствовать дальнейшей кооперации между Россией и Узбекистаном.Читайте также:Решетников ответил, почему Узбекистан интересен бизнесменам РоссииБолее сотни инвестпроектов: как сотрудничают Узбекистан и Россия

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Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Рамиз Бахтияров

узбекистан, сотрудничество