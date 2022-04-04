https://uz.sputniknews.ru/20220404/moskva-vvodit-otvetnye-vizovye-mery-v-otnoshenii-nedrujestvennyx-stran-23763702.html

Москва вводит ответные визовые меры в отношении недружественных стран

Москва вводит ответные визовые меры в отношении недружественных стран

Эти пункты касаются членов официальных делегаций стран ЕС, а также журналистов.

2022-04-04T18:01+0500

2022-04-04T18:01+0500

2022-04-04T18:01+0500

владимир путин

россия

виза

ес

журналисты

указ

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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных визовых мерах в отношении иностранных государств с недружественными действиями.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Указ подписан "исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия Европейского союза". Согласно документу, Россия приостановила действие некоторых пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с ЕС, Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном.Данные пункты затрагивают членов официальных делегаций стран ЕС, а также журналистов.Путин поручил МИД направить в представительство ЕС и посольства перечисленных стран соответствующие уведомления и ввести персональные ограничения на въезд в Россию для иностранцев и лиц без гражданства, совершающих недружественные действия.Правительство должно подготовить и внести в Госдуму законопроект о приостановлении действия международных договоров, о которых говорится в указе.Отношения России и Евросоюза существенно ухудшились после начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. ЕС вслед за США ввел против Москвы масштабные санкции, громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, разные страны выслали несколько десятков российских дипломатов.Кремль в ответ включил все 27 государств ЕС и еще десять стран, не входящих в союз, в список недружественных. Сейчас в нем 48 стран во главе с США.Читайте также:Бывший вице-президент США назвал Байдена худшим президентом в историиНа Кипре прошла акция в поддержку России— видео

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