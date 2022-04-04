https://uz.sputniknews.ru/20220404/byvshiy-vitse-prezident-ssha-nazval-baydena-xudshim-prezidentom-v-istorii-23755399.html

Бывший вице-президент США назвал Байдена худшим президентом в истории

Бывший вице-президент США назвал Байдена худшим президентом в истории

Рейтинг общественного одобрения американского лидера упал до рекордного минимума.

2022-04-04T14:21+0500

2022-04-04T14:21+0500

2022-04-04T14:21+0500

политика

президент сша

джо байден

рейтинг

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ТАШКЕНТ, 4 апр – Sputnik. Экс-вице-президент США Майк Пенс заявил в эфире телеканала Fox News, что американский лидер Джо Байден стал худшим президентом в современной истории Штатов. Об этом передает RT на русском.Пенс выделил, что цены на бензин в Соединенных Штатах выросли на 70%, а инфляция за последние 14 месяцев достигла своего 40-летнего максимума.Также бывший вице-президент отметил ошибки действующей американской администрации в борьбе с пандемией коронавируса. Помимо этого, он упомянул "катастрофический" уход США из Афганистана и текущий миграционный кризис.По его мнению, отмена закона, известного как "Раздел 42", приведет к тому, что количество нелегальных мигрантов, ежедневно пересекающих границу возрастет с 7 до 18 тысяч."Раздел 42" был введен в действие весной 2020 года экс-президентом Дональдом Трампом. Он запрещал въезд мигрантов через границу с Мексикой в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, а также позволял высылать из страны нелегальных мигрантов на фоне пандемии. Отмена закона запланирована на 23 мая.Ранее, 2 апреля, Дональд Трамп выступил с заявлением, что администрация США во главе с Байденом довела страну до худших времен.По мнению американского экс-лидера, физическое и психическое здоровье действующего президента США Джо Байдена ухудшается наряду с состоянием самой страны.Читайте также:

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президент сша, джо байден, рейтинг