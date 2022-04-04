https://uz.sputniknews.ru/20220404/byvshiy-vitse-prezident-ssha-nazval-baydena-xudshim-prezidentom-v-istorii-23755399.html
Бывший вице-президент США назвал Байдена худшим президентом в истории
Бывший вице-президент США назвал Байдена худшим президентом в истории
Рейтинг общественного одобрения американского лидера упал до рекордного минимума.
2022-04-04T14:21+0500
2022-04-04T14:21+0500
2022-04-04T14:21+0500
политика
президент сша
джо байден
рейтинг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/16/21889783_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_d76a314715f29e9cb0a67898512ce4b8.jpg
ТАШКЕНТ, 4 апр – Sputnik. Экс-вице-президент США Майк Пенс заявил в эфире телеканала Fox News, что американский лидер Джо Байден стал худшим президентом в современной истории Штатов. Об этом передает RT на русском.Пенс выделил, что цены на бензин в Соединенных Штатах выросли на 70%, а инфляция за последние 14 месяцев достигла своего 40-летнего максимума.Также бывший вице-президент отметил ошибки действующей американской администрации в борьбе с пандемией коронавируса. Помимо этого, он упомянул "катастрофический" уход США из Афганистана и текущий миграционный кризис.По его мнению, отмена закона, известного как "Раздел 42", приведет к тому, что количество нелегальных мигрантов, ежедневно пересекающих границу возрастет с 7 до 18 тысяч."Раздел 42" был введен в действие весной 2020 года экс-президентом Дональдом Трампом. Он запрещал въезд мигрантов через границу с Мексикой в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, а также позволял высылать из страны нелегальных мигрантов на фоне пандемии. Отмена закона запланирована на 23 мая.Ранее, 2 апреля, Дональд Трамп выступил с заявлением, что администрация США во главе с Байденом довела страну до худших времен.По мнению американского экс-лидера, физическое и психическое здоровье действующего президента США Джо Байдена ухудшается наряду с состоянием самой страны.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/16/21889783_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_804b3ab1f645709fd78e8309e396a85e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
президент сша, джо байден, рейтинг
Бывший вице-президент США назвал Байдена худшим президентом в истории
Рейтинг общественного одобрения американского лидера упал до рекордного минимума.
ТАШКЕНТ, 4 апр – Sputnik.
Экс-вице-президент США Майк Пенс заявил в эфире телеканала Fox News, что американский лидер Джо Байден стал худшим президентом в современной истории Штатов. Об этом передает RT на русском.
"Я думаю, что президент Байден причинил Америке больше вреда, чем любой другой президент в современной истории. Сейчас внутри страны происходит самый худший кризис в нашей истории", — сказал он.
Пенс выделил, что цены на бензин в Соединенных Штатах выросли на 70%, а инфляция за последние 14 месяцев достигла своего 40-летнего максимума.
Также бывший вице-президент отметил ошибки действующей американской администрации в борьбе с пандемией коронавируса. Помимо этого, он упомянул "катастрофический" уход США из Афганистана и текущий миграционный кризис.
По его мнению, отмена закона, известного как "Раздел 42", приведет к тому, что количество нелегальных мигрантов, ежедневно пересекающих границу возрастет с 7 до 18 тысяч.
"Раздел 42" был введен в действие весной 2020 года экс-президентом Дональдом Трампом. Он запрещал въезд мигрантов через границу с Мексикой в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, а также позволял высылать из страны нелегальных мигрантов на фоне пандемии. Отмена закона запланирована на 23 мая.
Ранее, 2 апреля, Дональд Трамп выступил с заявлением, что администрация США во главе с Байденом довела страну до худших времен.
"Слабость Байдена" привела к ситуации вокруг Украины, в России посмотрели на неудачи при выводе войск США из Афганистана и решились на спецоперацию", - убежден бывший глава США.
По мнению американского экс-лидера, физическое и психическое здоровье действующего президента США Джо Байдена ухудшается наряду с состоянием самой страны.