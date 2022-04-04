https://uz.sputniknews.ru/20220404/mujchina-spas-sobaku-iz-ledyanogo-ozera--video-23754813.html

Мужчина спас собаку из ледяного озера — видео

Мужчина спас собаку из ледяного озера — видео

О подробностях спасения собаки читайте в материале.

2022-04-04T14:41+0500

2022-04-04T14:41+0500

2022-04-04T14:41+0500

общество

собака

мужчина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/04/23754607_0:99:3289:1949_1920x0_80_0_0_069b85b28b69503463b77a73bbe2587e.jpg

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Мужчина прыгнул в ледяное озеро, чтобы спасти собаку. Это произошло на Кольсайских озерах. Собака провалилась под лед, и один из туристов, не раздумывая, кинулся ей на помощь. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.Отважного парня зовут Уалихан Бейсабаев. Он рассказал, что чувствует себя хорошо и с ним все в порядке.Ранее житель Нурабада спас дикую птицу.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

собака, мужчина