https://uz.sputniknews.ru/20220404/mujchina-spas-sobaku-iz-ledyanogo-ozera--video-23754813.html
Мужчина спас собаку из ледяного озера — видео
Мужчина спас собаку из ледяного озера — видео
О подробностях спасения собаки читайте в материале.
2022-04-04T14:41+0500
2022-04-04T14:41+0500
2022-04-04T14:41+0500
общество
собака
мужчина
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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Мужчина прыгнул в ледяное озеро, чтобы спасти собаку. Это произошло на Кольсайских озерах. Собака провалилась под лед, и один из туристов, не раздумывая, кинулся ей на помощь. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.Отважного парня зовут Уалихан Бейсабаев. Он рассказал, что чувствует себя хорошо и с ним все в порядке.Ранее житель Нурабада спас дикую птицу.
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MIA „Rosiya Segodnya“
собака, мужчина
Мужчина спас собаку из ледяного озера — видео
О подробностях спасения собаки читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Мужчина прыгнул в ледяное озеро, чтобы спасти собаку.
Это произошло на Кольсайских озерах. Собака провалилась под лед, и один из туристов, не раздумывая, кинулся ей на помощь.
Об этом сообщает Sputnik Казахстан
.
Отважного парня зовут Уалихан Бейсабаев. Он рассказал, что чувствует себя хорошо и с ним все в порядке.
Ранее житель Нурабада спас
дикую птицу.