https://uz.sputniknews.ru/20220404/uchityvaetsya-li-rabota-v-rossii-pri-naznachenii-pensii-23762133.html
Учитывается ли работа в России при назначении пенсии
Учитывается ли работа в России при назначении пенсии
Период работы за рубежом, в том числе в Российской Федерации, засчитывается в общий трудовой стаж – но с условием.
2022-04-04T17:22+0500
2022-04-04T17:22+0500
2022-04-04T17:22+0500
общество
пенсия
работа
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ТАШКЕНТ, 4 апр – Sputnik. Учитывается ли период работы в Российской Федерации при назначении пенсии? На этот вопрос ответили представители Внебюджетного Пенсионного фонда при Минфине.Согласно законодательству, периоды работы за границей засчитываются в трудовой стаж:Порядок уплаты социального налога определяет Постановление Кабинета Министров от 22 февраля 2016 года за №46. В нем указанно, что лицо, работающее за границей по найму, может самостоятельно установить размер единого социального платежа в Пенсионный фонд.В частности размер платежа можно установить, исходя из желаемого размера пенсии. Но он не должен быть меньше, чем четыре с половиной размера базовой величины исчисления пенсии в год.Уплата единого социального платежа в Пенсионный фонд может производиться лицом, работающим за границей по найму:С 1 апреля в Узбекистане минимальный размер пособия по инвалидности, выплачиваемого нетрудоспособным гражданам, а также пенсии по инвалидности при неполном стаже работы с учетом доплаты повысился с 440 тысяч сумов до 622 тысяч сумов.Также ведена ежемесячная выплата пособия в размере 500 тысяч сумов законному представителю, занятому уходом за ребенком-инвалидом до 18 лет, нуждающимся в постороннем уходе.Читайте также: Как чувствуют себя мигранты в России — реальные истории
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пенсия, работа
Учитывается ли работа в России при назначении пенсии
Период работы за рубежом, в том числе в Российской Федерации, засчитывается в общий трудовой стаж – но с условием.
ТАШКЕНТ, 4 апр – Sputnik. Учитывается ли период работы в Российской Федерации при назначении пенсии? На этот вопрос ответили представители Внебюджетного Пенсионного фонда при Минфине.
Согласно законодательству, периоды работы за границей засчитываются в трудовой стаж:
за период до 1 января 2019 года — при условии уплаты страховых взносов во внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан;
за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года — при условии уплаты единого социального платежа;
с 1 января 2020 года — при условии уплаты социального налога.
Порядок уплаты социального налога определяет Постановление Кабинета Министров от 22 февраля 2016 года за №46. В нем указанно, что лицо, работающее за границей по найму, может самостоятельно установить размер единого социального платежа в Пенсионный фонд.
В частности размер платежа можно установить, исходя из желаемого размера пенсии. Но он не должен быть меньше, чем четыре с половиной размера базовой величины исчисления пенсии в год.
Уплата единого социального платежа в Пенсионный фонд может производиться лицом, работающим за границей по найму:
ежемесячно или ежеквартально;
единовременно по возвращении в Узбекистан в течение трех лет со дня прибытия.
С 1 апреля в Узбекистане минимальный размер пособия по инвалидности, выплачиваемого нетрудоспособным гражданам, а также пенсии по инвалидности при неполном стаже работы с учетом доплаты повысился с 440 тысяч сумов до 622 тысяч сумов.
Также ведена ежемесячная выплата пособия в размере 500 тысяч сумов законному представителю, занятому уходом за ребенком-инвалидом до 18 лет, нуждающимся в постороннем уходе.