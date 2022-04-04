https://uz.sputniknews.ru/20220404/uchityvaetsya-li-rabota-v-rossii-pri-naznachenii-pensii-23762133.html

Учитывается ли работа в России при назначении пенсии

Учитывается ли работа в России при назначении пенсии

Период работы за рубежом, в том числе в Российской Федерации, засчитывается в общий трудовой стаж – но с условием.

2022-04-04T17:22+0500

2022-04-04T17:22+0500

2022-04-04T17:22+0500

общество

пенсия

работа

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ТАШКЕНТ, 4 апр – Sputnik. Учитывается ли период работы в Российской Федерации при назначении пенсии? На этот вопрос ответили представители Внебюджетного Пенсионного фонда при Минфине.Согласно законодательству, периоды работы за границей засчитываются в трудовой стаж:Порядок уплаты социального налога определяет Постановление Кабинета Министров от 22 февраля 2016 года за №46. В нем указанно, что лицо, работающее за границей по найму, может самостоятельно установить размер единого социального платежа в Пенсионный фонд.В частности размер платежа можно установить, исходя из желаемого размера пенсии. Но он не должен быть меньше, чем четыре с половиной размера базовой величины исчисления пенсии в год.Уплата единого социального платежа в Пенсионный фонд может производиться лицом, работающим за границей по найму:С 1 апреля в Узбекистане минимальный размер пособия по инвалидности, выплачиваемого нетрудоспособным гражданам, а также пенсии по инвалидности при неполном стаже работы с учетом доплаты повысился с 440 тысяч сумов до 622 тысяч сумов.Также ведена ежемесячная выплата пособия в размере 500 тысяч сумов законному представителю, занятому уходом за ребенком-инвалидом до 18 лет, нуждающимся в постороннем уходе.Читайте также: Как чувствуют себя мигранты в России — реальные истории

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пенсия, работа