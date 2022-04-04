https://uz.sputniknews.ru/20220404/v-torgovle-stran-eaes-nazvali-dolyu-rublya-23750707.html

В торговле стран ЕАЭС назвали долю рубля

В торговле стран ЕАЭС назвали долю рубля

От чего будет зависеть увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах стран ЕАЭС?

2022-04-04T10:38+0500

2022-04-04T10:38+0500

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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Доля рубля в торговле стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) значительна и уже превышает две трети, об этом заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев, передает Sputnik Беларусь.По его мнению, есть возможность ее еще больше нарастить. Увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах стран ЕАЭС будет зависеть от углубления торгово-экономических отношений, структуры торговли и уровня ее диверсификации.Глазьев заявил, что во внутренних взаимных расчетах между странами ЕАЭС в период с 2013 по 2020 годы платежи в национальных валютах стали больше — они поднялись с 63% до 74%. В частности, Россия оплачивает рублями 82% торгового оборота с Беларусью, 63% — с Казахстаном и 58% — с Кыргызстаном."В Казахстане и Беларуси второй по значимости расчетной валютой также является доллар, который занимает 28 и 9% торгового оборота России с этими странами соответственно", — объяснил министр в интервью РИА Новости.Он сообщил, что в торговле ЕАЭС вне России уровень распространения рубля значительно ниже. Исключение составляет Беларусь, которая использует рубль почти в трети торговых операций со странами ЕАЭС вне России."Кроме того, курс на дедолларизацию стран ЕАЭС будет зависеть от способности стран снизить уровень внешних рисков и от реализации комплекса поддерживающих мер, таких как: интеграция национальных платежных систем, хеджирование валютных рисков; обеспечение биржевой ликвидности по прямым валютным парам", — сказал Глазьев.Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что отказ от доллара и евро как от основных мировых резервов не выглядит фантастической перспективой, и странам придется договариваться о новом финансовом миропорядке."Мир просыпается, а доверие к резервным валютам тает, как утренний туман", – считает Дмитрий Медведев.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели санкции в отношении РФ, в российские рубли. Расчеты в долларах, евро и других валютах будут исключены.Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что престиж доллара как основной мировой резервной валюты "изрядно в последние годы зашатался". Песков также отметил, что если будет поручение президента на этот счет, то расчеты в рублях, наверняка, распространяться не только на природный газ."Это идея, которая, безусловно, должна прорабатываться с учетом того, что на самом деле существуют страны, которые проявляют взаимный интерес к взаиморасчетам в национальных валютах", — прокомментировал он.В ЕАЭС на сегодняшний день входит пять государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Молдова находится в статусе страны-наблюдателя. Узбекистан рассматривает возможность присоединения к Евразийскому экономическому союзу. Специальная комиссия прорабатывает возможные риски и преимущества, а также приемлемые условия интеграции.

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