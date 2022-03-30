https://uz.sputniknews.ru/20220330/medvedev-obyavil-o-nastuplenii-ery-regionalnyx-valyut-23656005.html
Медведев объявил о наступлении эры региональных валют
Медведев объявил о наступлении эры региональных валют
Зампред Совбеза заявил о формировании нового финансового миропорядка.
2022-03-30T14:40+0500
2022-03-30T14:40+0500
2022-03-30T14:40+0500
россия
дмитрий медведев
валюта
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Доверие к резервным валютам все больше и больше падает, отказ от доллара и евро не выглядит уже какой-то фантастической перспективой, теперь наступает эра региональных валют. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале."Наступает эра региональных валют", — подчеркнул он.Какие бы не были у кого желания, а договариваться о новом финансовом миропорядке все же придётся, заключил Дмитрий Медведев.Ранее спикер Госдумы Володин предложил расширить список товаров из России, которые экспортируются за национальную валюту.Напомним, Москва настаивает, чтобы Европа с завтрашнего дня начала оплачивать российский газ рублями.Ранее 23 марта Владимир Путин заявил, что Россия в наикратчайшие сроки планирует перевести расчеты за поставки газа в европейские страны в рубли. Правительство, Банк России и "Газпром" должны до 31 марта предпринять необходимые меры для выполнения решения президента.Россия поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.На фоне спецоперации России по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Они коснулись и энергетического сектора. Однако негативный эффект от введенных санкций почувствовали сами государства-члены Евросоюза. Так, в странах стали стремительно расти цены на топливо, что вызвало митинги и забастовки в Греции, Италии и Испании.В США тем временем растут цены на бензин. Кроме этого, резко выросла преступность на заправках: злоумышленники просверливают отверстия в баках транспортных средств или тайно перекачивают сотни галлонов из подземных резервуаров станций.Следом начала рост инфляция. В феврале она достигла 7,9%, обновив максимум за 40 лет.Читайте также:Эксперт оценил, чем грозит отказ Европы платить за газ в рубляхГаз оплачивать можно только рублями — Кремль
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дмитрий медведев, валюта
Медведев объявил о наступлении эры региональных валют
Зампред Совбеза заявил о формировании нового финансового миропорядка.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Доверие к резервным валютам все больше и больше падает, отказ от доллара и евро не выглядит уже какой-то фантастической перспективой, теперь наступает эра региональных валют.
Об этом заявил
зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
"Мир просыпается, а доверие к резервным валютам тает, как утренний туман. Отказ от доллара и евро как от основных мировых резервов не выглядит такой уж фантастической перспективой. Что это за резервы, если обязательства по ним заморожены и фактически пущены в дефолт волей безумных политиканов, которые готовы принести деньги своих налогоплательщиков на алтарь неведомой победы в войне "до последнего украинца"? Кому они нужны в таком случае? Их даже в оплату контрактов за поставки топлива брать не хотят", — отметил Дмитрий Медведев.
"Наступает эра региональных валют", — подчеркнул он.
Какие бы не были у кого желания, а договариваться о новом финансовом миропорядке все же придётся, заключил Дмитрий Медведев.
Ранее спикер Госдумы Володин предложил расширить список товаров из России, которые экспортируются за национальную валюту.
Напомним, Москва настаивает, чтобы Европа с завтрашнего дня начала оплачивать российский газ рублями.
Ранее 23 марта Владимир Путин заявил, что Россия в наикратчайшие сроки планирует перевести расчеты за поставки газа в европейские страны в рубли. Правительство, Банк России и "Газпром" должны до 31 марта предпринять необходимые меры для выполнения решения президента.
Россия поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.
На фоне спецоперации
России по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Они коснулись и энергетического сектора. Однако негативный эффект от введенных санкций почувствовали сами государства-члены Евросоюза. Так, в странах стали стремительно расти цены на топливо, что вызвало митинги и забастовки в Греции, Италии и Испании.
В США тем временем растут цены на бензин. Кроме этого, резко выросла преступность на заправках: злоумышленники просверливают отверстия в баках транспортных средств или тайно перекачивают сотни галлонов из подземных резервуаров станций.
Следом начала рост инфляция. В феврале она достигла 7,9%, обновив максимум за 40 лет.