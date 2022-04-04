https://uz.sputniknews.ru/20220404/video-kak-sprovotsirovat-rost-uzbekskogo-eksporta-i-uderjat-tseny-na-xleb-23769922.html
Видео: как спровоцировать рост узбекского экспорта и удержать цены на хлеб
Видео: как спровоцировать рост узбекского экспорта и удержать цены на хлеб
Президент Узбекистана потребовал сокращения государственных расходов на 10 трлн сумов в пользу поддержки бизнеса. Насколько такая экономия улучшит макроэкономическую ситуацию в республике, объяснил специалист.
2022-04-04T21:00+0500
2022-04-04T21:00+0500
2022-04-04T21:00+0500
видео
экспорт
цены
президент узбекистана
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Власти Узбекистана активно работают над тем, чтобы увеличить рост экспорта. При этом важно стабилизировать цены на продукты питания.Как республике избежать дефицита сахара, масла и мяса и сдержать рост цен на хлеб, рассказал доктор экономических наук, в прошлом заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод.Продовольствие в марте подорожало на 2,5%. Это высокий показатель для страны, поясняет эксперт, поэтому власти Узбекистана "пытаются своевременно обуздать инфляцию" и приняли ряд мер для поддержки населения и бизнеса.Узбекистан собирается купить 600 тыс. тонн зерна на внешнем рынке для госрезерва. В частности, из Казахстана импортируют 100 тыс. тонн пшеницы в апреле-июле. Данная мера, как подчеркнул Леонид Холод, поможет создать "некий страховой фонд для устойчивого снабжения населения зерном и продукцией из него".Кроме того, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил профильным ведомствам решить вопрос снижения акцизов и таможенных пошлин на импорт ряда важных для жизни продуктов: сахара, муки, масла, мяса, молока и других.Руководство Узбекистана последовательно идет на снижение реальных таможенных и логистических издержек. Эта мера в увязке с ранее принятыми поможет как минимум стабилизировать цены на жизненно-важные продукты, заявляет эксперт.Эксперт также отметил, что меры в отношении узбекских экспортеров, поставляющих свою продукцию в Россию, Беларусь и на Украину, это реакция на возросшие риски неплатежей в трёх странах.Как могут "вырасти" торговые отношения Москвы и Ташкента? На какие направления стоит обратить внимание странам? Ответы смотрите в полной версии видеоинтервью на канале Sputnik Узбекистан.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
экспорт, цены, президент узбекистана, видео
Видео: как спровоцировать рост узбекского экспорта и удержать цены на хлеб
Президент Узбекистана потребовал сокращения государственных расходов на 10 трлн сумов в пользу поддержки бизнеса. Насколько такая экономия улучшит макроэкономическую ситуацию в республике, объяснил специалист.
Власти Узбекистана активно работают над тем, чтобы увеличить рост экспорта. При этом важно стабилизировать цены на продукты питания.
Как республике избежать дефицита сахара, масла и мяса и сдержать рост цен на хлеб, рассказал доктор экономических наук, в прошлом заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод.
Продовольствие в марте подорожало на 2,5%. Это высокий показатель для страны, поясняет эксперт, поэтому власти Узбекистана "пытаются своевременно обуздать инфляцию" и приняли ряд мер для поддержки населения и бизнеса.
Узбекистан собирается купить 600 тыс. тонн зерна на внешнем рынке для госрезерва. В частности, из Казахстана импортируют 100 тыс. тонн пшеницы в апреле-июле. Данная мера, как подчеркнул Леонид Холод, поможет создать "некий страховой фонд для устойчивого снабжения населения зерном и продукцией из него".
Кроме того, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил профильным ведомствам решить вопрос снижения акцизов и таможенных пошлин на импорт ряда важных для жизни продуктов: сахара, муки, масла, мяса, молока и других.
Руководство Узбекистана последовательно идет на снижение реальных таможенных и логистических издержек. Эта мера в увязке с ранее принятыми поможет как минимум стабилизировать цены на жизненно-важные продукты, заявляет эксперт.
"Акцизы и таможенные пошлины на импорт – это прямые ценообразующие факторы. Например, если вы снижаете таможенную пошлину на 10%, то при росте цены вы будете иметь ее стабилизацию на 8%. Если инфляция нулевая, то это будет снижение на 5%", - объясняет Холод.
Эксперт также отметил, что меры в отношении узбекских экспортеров, поставляющих свою продукцию в Россию, Беларусь и на Украину, это реакция на возросшие риски неплатежей в трёх странах.
"Республика вводит механизм страховой административной корректировки ситуации на рынке, чтобы не допустить дестабилизацию продовольственного рынка", - считает Холод.
Как могут "вырасти" торговые отношения Москвы и Ташкента? На какие направления стоит обратить внимание странам? Ответы смотрите в полной версии видеоинтервью на канале Sputnik Узбекистан
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