https://uz.sputniknews.ru/20220405/23771262.html

"Овсянка – сэр!" Пять очень вкусных рецептов завтрака от знаменитостей

"Овсянка – сэр!" Пять очень вкусных рецептов завтрака от знаменитостей

Звезды кино и известные шеф-повара делятся секретами идеальной овсяной каши на завтрак.

2022-04-05T07:00+0500

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2022-04-05T07:00+0500

это интересно

рецепт

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У Кэмерон Диаз, Бена Афлека, Дженнифер Энистон и многих других есть свои уникальные рецепты распространенного во всем мире завтрака – овсянки. Наши коллеги из Sputnik Азербайджан собрали самые интересные способы приготовления любимого завтрака.Овсянка — классический продукт для здорового завтрака, и на то есть веские причины. Это питательная пища, полная клетчатки, может помочь вам снизить уровень холестерина и даже похудеть. Тарелка овсяных хлопьев утром в сочетании с полезными добавками дает сытость и при этом является экономичным завтраком, который легко и быстро приготовить.Знаменитости, как и большинство людей, обычно подслащивают овсянку. Но есть его те, кто добавляют уникальные и пикантные ингредиенты.Кэмерон Диаз, актриса49-летняя актриса Кэмерон Диаз стала известной в 1990-х годах после роли в фильме "Маска". Как и все голливудские звезды она приверженка здорового образа жизни. Свой рецепт овсянки Диаз рассказала Опре Уинфри в знаменитом телешоу.Актриса предпочитает пикантный рецепт овсянки. Она использует куриный бульон, чтобы приготовить хлопья овса al dente, то есть не разваренными. Затем она обжаривает зелень с луком-пореем. Перед подачей она добавляет в овсянку немного масла, посыпает зеленью и вареными яичными белками, а затем все это поливает соусом понзу. Это соус японской кухни из сока цитрусовых.Тайлер Флоренс, знаменитый шеф-поварВариант идеальной овсянки от знаменитого шеф-повара и телеведущего нескольких шоу Food Network Тайлера Флоренса звучит очень аппетитно. Вместо воды он использует яблочный сок. Тайлер готовит овсянку, пока она не станет кремообразной. В завершение он поливает ее яблочным соусом, корицей и столовой ложкой сливочного масла. Повар посыпает овсянку черникой, бананом, тертым кокосом и заливает небольшим количеством обезжиренного молока.Дженнифер Энистон, актрисаАмериканская актриса, кинорежиссёр и продюсер, наиболее известная как исполнительница роли Рэйчел Грин в телевизионном сериале "Друзья", за которую она была удостоена премий "Эмми" и "Золотой глобус". У Дженнифер Энистон очень интересный способ приготовления, который она переняла у своего бывшего мужа Джастина Теру. Как она рассказала в интервью Elle, "непосредственно перед тем, как овсяная каша будет готова, вы просто взбиваете в нее яичный белок, и это придает ей очень пушистую вкусную текстуру". Это то, что вам стоит попробовать!Бен Аффлек, актерМногие знают этого актера по ролям в фильмах "Умница Уилл Хантинг", "Город на холме", "Исчезнувшая". Бен Аффлек еще и кинорежиссёр, сценарист и продюсер, лауреат двух премий "Оскар". Готовясь к ролям, Бен Аффлек ограничивает углеводы, но начинает день с овсянки и яичных белков. Он также как и Дженнифер Энистон добавляет в кашу взбитый белок. Судя по всему, это действительно очень популярный рецепт.Гордон Рамзи, популярный шеф-поварГордон Рамзи, пожалуй, самый известный в мире британский шеф-повар, ведущий таких телешоу как "Кошмары на кухне" и "Адская кухня". В одном их своих эфиров он поделился своим подходом к приготовлению идеальной тарелки овсянки. "Чтобы хлопья получились "сливочными", я кидаю овсянку в кипящую воду и разбавляю наполовину молоком. Овсянка готовится до мягкости, довести ее до желаемой консистенции помогает молоко. Мой любимый рецепт – добавить в кашу на выбор ваниль, корицу, кардамон и/или мускатный орех. Подавайте с орехами или свежими ягодами. Это и будет самая идеальная овсянка!"Читайте также: Что приготовить на завтрак: банановый хлеб

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рецепт