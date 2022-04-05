https://uz.sputniknews.ru/20220405/arxivnye-dannye-stali-dostupny-onlayn-23785105.html

Архивные данные стали доступны онлайн

Архивные данные стали доступны онлайн

Какую информацию узбекистанцы могут получить через Единый портал интерактивных госуслуг, читайте в нашем материале

2022-04-05T17:01+0500

2022-04-05T17:01+0500

2022-04-05T17:01+0500

общество

узбекистан

единый портал

епигу

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ТАШКЕНТ, 5 апр – Sputnik. В Узбекистане архивные данные стали доступны онлайн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.На Едином портале интерактивных госуслуг (ЕПИГУ) и в его мобильной версии появилась услуга "Выполнение тематических запросов". Теперь через Единый портал узбекистанцы смогут получать архивную информацию:При поиске и сборе документов через ЕПИГУ пользователи получают 10% скидку. Кроме того, для получения этой услуги на сайте никаких документов предоставлять не нужно.Ранее на Едином портале госуслуг появилась возможность узнавать историю автомобиля. Справку об истории автомобиля выдают без раскрытия личной информации (кроме запросов, направляемых владельцем транспортного средства для выяснения его "Истории автомобиля").Читайте также: В Узбекистане запустят госуслугу "История автомобиля"

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узбекистан, единый портал, епигу