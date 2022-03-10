https://uz.sputniknews.ru/20220310/v-uzbekistane-zapustyat-gosuslugu-istoriya-avtomobilya-23239782.html
В Узбекистане запустят госуслугу "История автомобиля"
В Узбекистане запустят госуслугу "История автомобиля"
Через ЦГУ и ЕПИГУ можно получить любую информацию об истории автомобиля.
2022-03-10T14:42+0500
2022-03-10T14:42+0500
2022-03-10T14:42+0500
общество
автомобили
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Кабинет Министров в постановлении утвердил инструкцию, которая теперь поможет узнать историю любого транспортного средства.В Центрах госуслуг или через Единый портал интерактивных госуслуг my.gov.uz с 1 мая 2022 года можно получить вот такую информацию:При проведении технического осмотра автомобиля сведения о пройденном расстоянии, в том числе с учётом техосмотров, сделанных предпринимателями, всегда вносят в информационную систему .Заявители могут получить информацию о любом транспорте, зарегистрированном в Узбекистане. Для того, чтобы воспользоваться услугой надо заполнить анкету (через ЦГУ, ЕПИГУ, через веб-сайты или приложения).При этом за госуслугу надо заплатить 27 тысяч сумов (10% от БРВ).Справку об истории автомобиля выдают без раскрытия личной информации (кроме запросов, направляемых владельцем транспортного средства для выяснения его "Истории автомобиля").Шавкат Мирзиёев 14 февраля дал указания по решению проблем отрасли автомобилестроения. Он поручил разобраться с очередями и снизить предоплату с 85% до 50% от цены автомобиля. Президент также сказал внедрить систему продаж, свободную от коррупционных элементов.Глава государства настоятельно рекомендовал увеличить выпуск автомобилей минимум на 160 тысяч в первом полугодии и на 275 тысяч до конца 2022 года.Читайте также:Сколько автомобилей в Узбекистане — статистикаРазмеры госпошлин при покупке авто и недвижимости хотят снизить
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автомобили, узбекистан
В Узбекистане запустят госуслугу "История автомобиля"
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Через ЦГУ и ЕПИГУ можно получить любую информацию об истории транспорта.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik.
Кабинет Министров в постановлении
утвердил инструкцию, которая теперь поможет узнать историю любого транспортного средства.
В Центрах госуслуг или через Единый портал интерактивных госуслуг my.gov.uz с 1 мая 2022 года можно получить вот такую информацию:
общие данные об автотранспорте;
данные о заключении договора (доверенность, аренда, дарение);
произошедшие дорожно-транспортные происшествия с участием авто;
наличие либо отсутствие запрета;
данные о таможенном оформлении;
наличие лицензии (для пассажирских перевозок).
При проведении технического осмотра автомобиля сведения о пройденном расстоянии, в том числе с учётом техосмотров, сделанных предпринимателями, всегда вносят в информационную систему .
Заявители могут получить информацию о любом транспорте, зарегистрированном в Узбекистане.
Для того, чтобы воспользоваться услугой надо заполнить анкету (через ЦГУ, ЕПИГУ, через веб-сайты или приложения).
При этом за госуслугу надо заплатить 27 тысяч сумов (10% от БРВ).
Справку об истории автомобиля выдают без раскрытия личной информации (кроме запросов, направляемых владельцем транспортного средства для выяснения его "Истории автомобиля").
Шавкат Мирзиёев 14 февраля дал указания по решению проблем отрасли автомобилестроения. Он поручил разобраться с очередями и снизить предоплату с 85% до 50% от цены автомобиля. Президент также сказал внедрить систему продаж, свободную от коррупционных элементов.
Глава государства настоятельно рекомендовал увеличить выпуск автомобилей минимум на 160 тысяч в первом полугодии и на 275 тысяч до конца 2022 года.