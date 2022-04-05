https://uz.sputniknews.ru/20220405/gorodam-i-rayonam-prisvoyat-tsvetnye-kategorii-po-bezopasnosti-na-dorogax-23777996.html
Городам и районам присвоят "цветные" категории по безопасности на дорогах
Городам и районам присвоят "цветные" категории по безопасности на дорогах
Для организации безопасного движения в республике создадут специальный фонд, который будет оплачивать установку спецсредств, нанесение разметки и обучение детей ПДД.
2022-04-05T12:23+0500
2022-04-05T12:23+0500
2022-04-05T12:26+0500
общество
безопасность
пдд
фонд
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ТАШКЕНТ, 5 апр – Sputnik. В Узбекистане с 1 июля вводится индекс "Безопасная дорога", который будет присваивать городам и районам "зеленую", "желтую" или "красную" категорию в зависимости от дорожной ситуации. Это предусмотрено постановлением президента "О мерах по надежному обеспечению безопасности человека и резкому сокращению случаев смертности на автомобильных дорогах".Цель нововведения – оценить эффективность организации дорожного движения и повысить ответственность местных органов власти.Специальные комиссии будут оценивать состояние дорожной инфраструктуры и соблюдение правил дорожного движения по 29 индикаторам и по итогам каждого квартала присваивать тому или иному городу или району соответствующую категорию безопасности.Кабинет министров совместно с ведущими научными организациями, учеными и специалистами должен в двухмесячный срок разработать методологию определения индекса безопасности районов.Кроме того, с 5 апреля в стране начнет действовать Республиканский фонд "Безопасная дорога и безопасный пешеход" при Службе безопасности дорожного движения МВД.Его источниками станут:На что используют средства Фонда:Это же постановление предусматривает установку на оживленных перекрестках Ташкента, Нукуса и областных центров камеры для видеофиксации нарушений и назначения штрафа. До 30% штрафов за нарушения, выявленные с помощью таких камер, поступят в местные бюджеты.За счет этих средств власти будут финансировать проекты по цифровизации дорожного движения, развития дорожной инфраструктуры, а также создания дополнительных рабочих мест для сотрудников дорожно-патрульной службы.Кроме того, в республике вводится система штрафных баллов для водителей.Читайте также: Как сделать дороги Узбекистана безопаснее
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безопасность, пдд, фонд
Городам и районам присвоят "цветные" категории по безопасности на дорогах
12:23 05.04.2022 (обновлено: 12:26 05.04.2022)
Для организации безопасного движения в республике создадут специальный фонд, который будет оплачивать установку спецсредств, нанесение разметки и обучение детей ПДД.
ТАШКЕНТ, 5 апр – Sputnik. В Узбекистане с 1 июля вводится индекс "Безопасная дорога", который будет присваивать городам и районам "зеленую", "желтую" или "красную" категорию в зависимости от дорожной ситуации. Это предусмотрено постановлением президента "О мерах по надежному обеспечению безопасности человека и резкому сокращению случаев смертности на автомобильных дорогах".
Цель нововведения – оценить эффективность организации дорожного движения и повысить ответственность местных органов власти.
Специальные комиссии будут оценивать состояние дорожной инфраструктуры и соблюдение правил дорожного движения по 29 индикаторам и по итогам каждого квартала присваивать тому или иному городу или району соответствующую категорию безопасности.
Кабинет министров совместно с ведущими научными организациями, учеными и специалистами должен в двухмесячный срок разработать методологию определения индекса безопасности районов.
Кроме того, с 5 апреля в стране начнет действовать Республиканский фонд "Безопасная дорога и безопасный пешеход" при Службе безопасности дорожного движения МВД.
штрафы, сборы и платежи в сфере дорожного движения;
средства, ежегодно выделяемые из бюджета для эксплуатационно-монтажных подразделений на основе программ;
доходы от размещения временно свободных средств Фонда на депозиты в коммерческих банках;
гранты, выделяемые государственными, зарубежными и международными организациями;
спонсорские и благотворительные средства физических и юридических лиц;
кредиты, выделяемые международными финансовыми институтами и банками;
иные средства, не запрещенные законом.
На что используют средства Фонда:
закупка технических средств организации дорожного движения, их запасных частей, конструкций и строительных материалов;
нанесение дорожной разметки, установка, замена, хранение, демонтаж технических средств дорожного движения;
расходы эксплуатационно-монтажных подразделений, в том числе зарплату;
обучение правилам дорожного движения у воспитанников детсадов и школ.
Это же постановление предусматривает установку на оживленных перекрестках Ташкента, Нукуса и областных центров камеры для видеофиксации нарушений и назначения штрафа. До 30% штрафов за нарушения, выявленные с помощью таких камер, поступят в местные бюджеты.
За счет этих средств власти будут финансировать проекты по цифровизации дорожного движения, развития дорожной инфраструктуры, а также создания дополнительных рабочих мест для сотрудников дорожно-патрульной службы.
Кроме того, в республике вводится система штрафных баллов для водителей.