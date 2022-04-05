https://uz.sputniknews.ru/20220405/kak-snizit-smertnost-na-dorogax-uzbekistana-23773196.html
Как сделать дороги Узбекистана безопаснее
Как сделать дороги Узбекистана безопаснее
О новой системе штрафов, системе образования в автошколах и изменениях в дорожном движении читайте в обзоре.
2022-04-05T09:57+0500
2022-04-05T09:57+0500
2022-04-05T10:56+0500
общество
дороги
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев утвердил меры по обеспечению безопасности и резкому сокращению смертности на дорогах.Власти намерены усовершенствовать дорожную инфраструктуру в соответствии с современными требованиями, улучшить систему ранней профилактики правонарушений в этой сфере, а также внедрить цифровые технологии, которые бы исключали человеческий фактор на дорогах. Совершенствование инфраструктуры автомобильных дорог будет основано на принципе приоритетности "пешеход – общественный транспорт – велотранспорт – автотранспорт".Новая система штрафовС 1 декабря 2022 года в Узбекистане внедрят систему начисления штрафных баллов водителям за нарушения правил дорожного движения. Она предусматривает:Новый уровень системы подготовки водителейЛицензия на осуществление деятельности всем автошколам и экзаменационным центрам, независимо от их организационно-правовой формы, выдается Министерством внутренних дел.Учебные программы будут разработаны Академией МВД. При этом в течение месяца власти пересмотрят требования и критерии, предъявляемые к автошколам и экзаменационным центрам.Специальные камеры на дорогахДо конца 2023 года на всех перекрестках Ташкента, Нукуса и областных центров с интенсивным движением внедрят систему цифрового управления — это камеры, будут фиксировать нарушения.На этой основе затем назначается штраф. До конца 2024-го эту практику внедрят повсеместно.Кроме того, 30% от суммы штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные программно-технических средствами, направят непосредственно в местные бюджеты районов и городов.За счет этих средств власти будут финансировать проекты по цифровизации дорожного движения, развития дорожной инфраструктуры, а также создания дополнительных рабочих мест для сотрудников дорожно-патрульной службы.Ранее глава МВД, генерал-лейтенант Пулат Бобожонов объяснил, как будет работать балльная система наказания и поощрения для автомобилистов, а также рассказал о новых штрафах за нарушение правил дорожного движения. Читайте также:
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дороги, узбекистан
Как сделать дороги Узбекистана безопаснее
09:57 05.04.2022 (обновлено: 10:56 05.04.2022)
О новой системе штрафов, системе образования в автошколах и изменениях в дорожном движении читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев утвердил меры
по обеспечению безопасности и резкому сокращению смертности на дорогах.
Власти намерены усовершенствовать дорожную инфраструктуру в соответствии с современными требованиями, улучшить систему ранней профилактики правонарушений в этой сфере, а также внедрить цифровые технологии, которые бы исключали человеческий фактор на дорогах.
"Большое количество ДТП, приведших к смерти, показывает необходимость коренного реформирования системы обеспечения безопасности на автомобильных дорогах", — говорится в постановлении.
Совершенствование инфраструктуры автомобильных дорог будет основано на принципе приоритетности "пешеход – общественный транспорт – велотранспорт – автотранспорт".
Новая система штрафов
С 1 декабря 2022 года в Узбекистане внедрят систему начисления штрафных баллов водителям за нарушения правил дорожного движения. Она предусматривает:
начисление отдельных штрафных баллов за каждое нарушение правил дорожного движения в течение 12 месяцев;
лишение водителя права управления транспортом на определенный срок в случае превышения установленного количества штрафных баллов;
водителям, за определенный период не нарушившим правила дорожного движения, сократят штрафные баллы при последующем начислении.
Новый уровень системы подготовки водителей
Лицензия на осуществление деятельности всем автошколам и экзаменационным центрам, независимо от их организационно-правовой формы, выдается Министерством внутренних дел.
Учебные программы будут разработаны Академией МВД. При этом в течение месяца власти пересмотрят требования и критерии, предъявляемые к автошколам и экзаменационным центрам.
Специальные камеры на дорогах
До конца 2023 года на всех перекрестках Ташкента, Нукуса и областных центров с интенсивным движением внедрят систему цифрового управления — это камеры, будут фиксировать нарушения.
На этой основе затем назначается штраф.
До конца 2024-го эту практику внедрят повсеместно.
Кроме того, 30% от суммы штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные программно-технических средствами, направят непосредственно в местные бюджеты районов и городов.
За счет этих средств власти будут финансировать проекты по цифровизации дорожного движения, развития дорожной инфраструктуры, а также создания дополнительных рабочих мест для сотрудников дорожно-патрульной службы.
Ранее глава МВД, генерал-лейтенант Пулат Бобожонов объяснил
, как будет работать балльная система наказания и поощрения для автомобилистов, а также рассказал о новых штрафах за нарушение правил дорожного движения.