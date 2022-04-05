https://uz.sputniknews.ru/20220405/kardiolog-nazvala-samyy-poleznyy-produkt-v-mire-23791828.html
Кардиолог назвала самый полезный продукт в мире
Кардиолог назвала самый полезный продукт в мире
Это растение помогает контролировать уровень сахара и давление, а также защищает от болезни Альцгеймера, считает специалист.
2022-04-05T23:00+0500
2022-04-05T23:00+0500
2022-04-05T23:00+0500
это интересно
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Турецкий кардиолог и терапевт Джанан Каратай назвала ревень самым полезным продуктом в мире. По словам врача, он помогает контролировать уровень сахара и давления, а также защищает от болезни Альцгеймера, сообщает РИА Новости.Зелень этого растения положительно влияет на печень, щитовидную железу и мозг.В ревене много витаминов А, группы В, С, Е и К; он укрепляет иммунную систему; улучшает работу желудочно-кишечного тракта и восстанавливает кожу.Читайте также: Какие продукты убрать из рациона, чтобы похудеть - диетолог
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MIA „Rosiya Segodnya“
врач, продукты
Кардиолог назвала самый полезный продукт в мире
Это растение помогает контролировать уровень сахара и давление, а также защищает от болезни Альцгеймера, считает специалист.
Турецкий кардиолог и терапевт Джанан Каратай назвала ревень самым полезным продуктом в мире. По словам врача, он помогает контролировать уровень сахара и давления, а также защищает от болезни Альцгеймера, сообщает РИА Новости
.
Зелень этого растения положительно влияет на печень, щитовидную железу и мозг.
"Залейте яйцом, и получится самое здоровое в мире блюдо. К тому же растение богато антиоксидантами и витаминами, в том числе витамином С", – сказала врач.
В ревене много витаминов А, группы В, С, Е и К; он укрепляет иммунную систему; улучшает работу желудочно-кишечного тракта и восстанавливает кожу.