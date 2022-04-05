https://uz.sputniknews.ru/20220405/raspredelitelnyy-xab-v-djizake-sokratit-poteri-selxozproduktsii-v-10-raz---ekspert-23791242.html

Распределительный хаб в Джизаке сократит потери сельхозпродукции в 10 раз - эксперт

Распределительный хаб в Джизаке сократит потери сельхозпродукции в 10 раз - эксперт

В Джизакской области Узбекистана идёт строительство оптово-распределительного центра. Какие выгоды это несет российским и узбекским экспортерам и потребителям объяснил депутат Госдумы России, куратор проекта Сергей Лисовский.

2022-04-05T22:15+0500

2022-04-05T22:15+0500

2022-04-05T22:15+0500

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Агрологистический комплекс в Шараф-Рашидовском районе Джизакской области предусматривает создание холодильных камер, свободных складов, а также установку оборудования для переработки, калибровки, сортировки, упаковки и сушки фруктов и овощей.Создание мощного распределительного хаба продолжается уже три года, напомнил Сергей Лисовкий. По графику проект должен быть запущен в августе нынешнего года. Начала его работы с нетерпением ждут фермеры и предприниматели из России и Узбекистана.Куратор проекта также отметил, что сегодня потери при транспортировке плодоовощной продукции из Узбекистан в Россию составляют около 20-30%. Если узбекские экспортеры будут пользоваться услугами нового центра, то эти убытки сократятся в 10 раз, подчеркивает Лисовский.Эксперт объяснил, как именно функционал агрологистического комплекса поможет улучшить торговлю Узбекистана и России. Во-первых, при центре будет представительство как узбекской, так и российской таможни. Во-вторых, здесь же будет работать лаборатория Россельхознадзора.Сергей Лисовский обратил внимание на то, что сегодня в Москве состоялась встреча руководителей проекта "Агроэкспресс" и главы Джизакского центр по разработке совместной программы сотрудничества.К каким договорённостям пришли стороны? Какие еще новые проекты планируется у России и Узбекистана? Ответы смотрите в полной версии интервью на канале Sputnik Узбекистан.

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