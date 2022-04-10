https://uz.sputniknews.ru/20220410/raspredelitelnyy-xab-v-djizake-sokratit-poteri-selxozproduktsii-v-10-raz---ekspert-23791242.html
Почему оптовый хаб в Джизаке — "торговый козырь" Узбекистана и России: видео
Почему оптовый хаб в Джизаке — "торговый козырь" Узбекистана и России: видео
В Джизакской области строят оптово-распределительный центр. Какие выгоды это несет российским и узбекским экспортерам и потребителям? Ответы — в видео.
2022-04-10T21:22+0500
2022-04-10T21:22+0500
2022-04-10T18:18+0500
видео
джизак
узбекистан
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Агрологистический комплекс в Шараф-Рашидовском районе Джизакской области предусматривает создание холодильных камер, свободных складов, а также установку оборудования для переработки, калибровки, сортировки, упаковки и сушки фруктов и овощей.Создание мощного распределительного хаба продолжается уже три года, напомнил Сергей Лисовкий. По графику проект должен быть запущен уже в этом августе. Начала его работы с нетерпением ждут фермеры и предприниматели из России и Узбекистана.Куратор проекта также отметил, что сегодня потери при транспортировке плодоовощной продукции из Узбекистана в Россию составляют около 20-30%. Если узбекские экспортеры будут пользоваться услугами нового центра, то эти убытки сократятся в 10 раз, подчеркнул Лисовский.Эксперт объяснил, как именно функционал агрологистического комплекса поможет улучшить торговлю Узбекистана и России. Во-первых, при центре будет представительство как узбекской, так и российской таможни. Во-вторых, здесь же будет работать лаборатория Россельхознадзора.Какие еще новые проекты планируются у России и Узбекистана? Ответы — в полной версии интервью на канале Sputnik Узбекистан.
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джизак, узбекистан, видео
Почему оптовый хаб в Джизаке — "торговый козырь" Узбекистана и России: видео
В Джизакской области строят оптово-распределительный центр. Какие выгоды это несет российским и узбекским экспортерам и потребителям, объяснил депутат Госдумы России, куратор проекта Сергей Лисовский.
Агрологистический комплекс в Шараф-Рашидовском районе Джизакской области предусматривает создание холодильных камер, свободных складов, а также установку оборудования для переработки, калибровки, сортировки, упаковки и сушки фруктов и овощей.
Создание мощного распределительного хаба продолжается уже три года, напомнил Сергей Лисовкий.
По графику проект должен быть запущен уже в этом августе. Начала его работы с нетерпением ждут фермеры и предприниматели из России и Узбекистана.
"Это будет аграрный центр, где будут встречаться поставщики и потребители как из Узбекистана, так и из России. Это поможет развитию сельского хозяйства в Узбекистане и поддержит российских производителей", — уверен сенатор.
Куратор проекта также отметил, что сегодня потери при транспортировке плодоовощной продукции из Узбекистана в Россию составляют около 20-30%.
Если узбекские экспортеры будут пользоваться услугами нового центра, то эти убытки сократятся в 10 раз, подчеркнул Лисовский.
Эксперт объяснил, как именно функционал агрологистического комплекса поможет улучшить торговлю Узбекистана и России.
Во-первых, при центре будет представительство как узбекской, так и российской таможни. Во-вторых, здесь же будет работать лаборатория Россельхознадзора.
"Грузы можно будет оформлять прямо на месте, в Джизаке, и напрямую отправлять в Москву, Новосибирск и другие российские города. Это ощутимо сократит временные потери при торговле Узбекистана и России", — заявил депутат.
Какие еще новые проекты планируются у России и Узбекистана? Ответы — в полной версии интервью на канале Sputnik Узбекистан
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