https://uz.sputniknews.ru/20220410/raspredelitelnyy-xab-v-djizake-sokratit-poteri-selxozproduktsii-v-10-raz---ekspert-23791242.html

Почему оптовый хаб в Джизаке — "торговый козырь" Узбекистана и России: видео

Почему оптовый хаб в Джизаке — "торговый козырь" Узбекистана и России: видео

В Джизакской области строят оптово-распределительный центр. Какие выгоды это несет российским и узбекским экспортерам и потребителям? Ответы — в видео.

2022-04-10T21:22+0500

2022-04-10T21:22+0500

2022-04-10T18:18+0500

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узбекистан

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Агрологистический комплекс в Шараф-Рашидовском районе Джизакской области предусматривает создание холодильных камер, свободных складов, а также установку оборудования для переработки, калибровки, сортировки, упаковки и сушки фруктов и овощей.Создание мощного распределительного хаба продолжается уже три года, напомнил Сергей Лисовкий. По графику проект должен быть запущен уже в этом августе. Начала его работы с нетерпением ждут фермеры и предприниматели из России и Узбекистана.Куратор проекта также отметил, что сегодня потери при транспортировке плодоовощной продукции из Узбекистана в Россию составляют около 20-30%. Если узбекские экспортеры будут пользоваться услугами нового центра, то эти убытки сократятся в 10 раз, подчеркнул Лисовский.Эксперт объяснил, как именно функционал агрологистического комплекса поможет улучшить торговлю Узбекистана и России. Во-первых, при центре будет представительство как узбекской, так и российской таможни. Во-вторых, здесь же будет работать лаборатория Россельхознадзора.Какие еще новые проекты планируются у России и Узбекистана? Ответы — в полной версии интервью на канале Sputnik Узбекистан.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

джизак, узбекистан, видео