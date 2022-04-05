https://uz.sputniknews.ru/20220405/sestra-severokoreyskogo-lidera-prigrozila-yujnoy-koree-yadernoy-voynoy-23785821.html

Сестра северокорейского лидера пригрозила Южной Корее ядерной войной

Сестра северокорейского лидера пригрозила Южной Корее ядерной войной

Ранее министр обороны Южной Кореи допустил возможность превентивного удара по КНДР.

2022-04-05T17:21+0500

2022-04-05T17:21+0500

2022-04-05T17:21+0500

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, заявила, что Пхеньян применит ядерное оружие в случае военной конфронтации с Южной Кореей. Она занимает пост заместителя главы Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).В своем выступлении она отметила, что со стороны министра обороны Южной Кореи Со Ука было "очень большой ошибкой" заявлять о возможности нанесения превентивного удара против КНДР.Также Ким Ё Чжон уточнила, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын уже не раз говорил, что главным врагом страны является сама война, которую необходимо предотвратить.По словам замглавы ЦК ТПК, Южная Корея не является врагом Северной до той поры, пока не предпримет военные действия против своих северных соседей.Также она подчеркнула, что Пхеньян не выпустит первым в сторону Сеула "ни одной пули", так как не считает целью своей военной мощи Южную Корею.По ее мнению, граждане двух Корей являются одной нацией и не "должны сражаться друг с другом". Помимо этого, Ким Ё Чжон выразила надежду на то, что южный сосед перестанет "беспочвенно" волноваться за свою безопасность.Ранее в Пхеньяне резкую критику вызвало высказывание южнокорейского министра обороны. Во время церемонии создания ракетного стратегического командования пехотных войск 1 апреля он заявил, что вооруженные силы страны располагают большим количеством и разными типами ракет с возможностью "точно и быстро поражать любые цели" в Северной Корее.Более того, Со Ук особо подчеркнул способность армии наносить удары по "источнику любого нападения и его командным и вспомогательным объектам" в случае фиксирования подготовки к удару со стороны КНДР. Он также пообещал продолжить разработку "передовой многоуровневой системы противоракетной обороны, которой нет у Севера".Такая риторика о превентивном ударе вызвала волну возмущения в северокорейских политических и военных кругах. Так, Ким Ё Чжон 2 апреля назвала министра Со Ука "мусором". Секретарь ЦК ТПК и фактически лицо №1 в военном руководстве страны Пак Чон Чхон, в свою очередь, заявил, что КНДР "беспощадно" уничтожит основные цели в Южной Корее, если Сеул предпримет какие-то военные действия в качестве превентивного удара по Северной Корее.Читайте также:

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