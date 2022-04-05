https://uz.sputniknews.ru/20220405/ssha-brosayut-evropu-pod-tank-23776955.html
США бросают Европу под танк
США бросают Европу под танк
Вашингтон давно использует Украину для достижения своих целей как расходный материал, однако и европейские союзники ценятся ненамного дороже.
2022-04-05T11:39+0500
2022-04-05T11:39+0500
2022-04-05T11:39+0500
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Американцы последовательно втягивают Европу в вооруженный конфликт с Россией методом принуждения к поставкам тяжелой боевой техники и специалистов для ВСУ. При этом США цинично "заряжают" киевский режим на долгую и кровопролитную войну.Глава аппарата Белого дома Рон Клейн 3 апреля заявил, что США видят конфликт на Украине далеким от завершения. Клейн подтвердил, что Вашингтон продолжит оказывать Украине военную помощь (поставлять оружие или оплачивать поставки стран НАТО). О возможности мирного соглашения – ни слова.Госсекретарь США Энтони Блинкен практически одновременно пообещал, что на каждый российский танк ВСУ получат "более десяти противотанковых систем" натовских стандартов. Таким образом Вашингтон задает ближайшим союзникам по НАТО и украинским партнерам очевидный ориентир на борьбу с Россией до последнего танка или европейца – на десятилетия (вспоминаем Афганистан).По данным рейтинга мировой военной мощи Global Firepower, Россия имеет на вооружении более 12 тысяч танков. Военно-промышленному комплексу коллективного Запада придется много лет "ковать" ПТРК для достижения на Украине "пропорции Блинкена". США решили выделить Украине более 13 млрд долларов военной помощи, и только в марте киевский режим получил более 10% этой суммы (1,6 млрд долларов). Украинцы будут расплачиваться по оружейным кредитам американцев до XXII века (если Украина сохранит государственность).Соединенные Штаты столь же настойчиво продвигают проект передачи ВСУ нескольких сотен танков Т-72 и прочей бронетехники из стран Восточной Европы. К примеру, Польша со времен Варшавского договора сохранила около 500 танков Т-72 разных модификаций и более 1000 единиц БМП-1 (боевые машины пехоты производились по лицензии с польским названием BWP-1).Варшава заказала новые американские танки "Абрамс", и склонна продать старую бронетехнику – для дальнейшего уничтожения военнослужащих соседней страны. Все же военные потенциалы Украины и России несопоставимы, поражение киевского режима неизбежно, а новые поставки оружия на Украину лишь приумножат жертвы в рядах ВСУ.Утилизация старья и "гладиаторов"В списке "заказов" украинского президента Владимира Зеленского американскому коллеге Джозефу Байдену – тяжелая бронетехника, дальнобойная артиллерия, системы ПВО типа С-300, ударные самолеты – даже натовские (якобы иностранные "добровольцы" способны управлять этой техникой). Белый дом очень старается, однако американская пресса справедливо замечает, что символическая отправка на Украину старых танков и БМП не приумножит боевую мощь ВСУ (к тому же дизтопливо становится дефицитным после ракетных ударов ВС России по украинским НПЗ и нефтебазам).Технологически устаревшие вооружения позволяют лишь продлить существование киевского режима. А поставки на Украину более современных систем вооружений и командировки натовских "добровольцев" (специалистов-инструкторов) чреваты высокоточными ракетными ударами России (защиту от которых не гарантирует ни один военный союз). Создается впечатление, что европейские союзники США – вопреки воле Вашингтона – не желают слишком сильно рисковать в прокси-войне с Россией.Германия поставила Украине 2650 реактивных противотанковых гранатометов "Матадор", и планирует до июня (?! – А.Х.) передать ВСУ еще 2450 гранатометов. При этом Германия отказывается передать сотню старых БМП Marder, а сегодня стало известно: из обещанных Киеву 2700 единиц ПЗРК "Стрела-2" (наследие ГДР) исправны только 500.Британия пока лишь декларирует намерения о поставках Украине "более смертоносного" вооружения, включая самоходные гаубицы AS-90. Британский министр обороны Бен Уоллес обещал дополнительную партию ПЗРК Starstreak, которые не отличаются высокими боевыми характеристиками. Лондон, вроде бы, отправляет в Одессу противокорабельные ракеты Harpoon, но без кораблей. Заметим, береговых "Гарпунов" не существует, надводные изжили себя в ВМС НАТО в начале 2000-х, а подводные – в 1997 году.Биолаборатории Пентагона на Украине: цели, средства и Байдены >>>В западных поставках заметно преобладают переносные противотанковые гранатометы и зенитные ракетные комплексы ограниченной дальности. В марте ВСУ получили 3800 единиц ПТРК "Джавелин", "Милан", "Конкурс", РПГ "Энлав", "Панцерфауст", "М-72", а также 897 ПЗРК "Стингер", "Игла", и 109 артиллерийских орудий. Заметим, многое из этого списка необходимо утилизировать по срокам хранения или ввиду технологической отсталости. Современным украинским гладиаторам не поставляют разве что античные трезубцы с сетями для ловли российских танков.При этом безответственные американские "партнеры" угрожают России "карой небесной" за гипотетическое применение на Украине химического оружия (которого в войсках РФ нет). Помощник министра обороны США по программам ядерной, химической и биологической защиты Дебора Розенблюм в начале апреля заявила: "Российский президент Владимир Путин может применить химическое, биологическое или даже ядерное оружие".Разумеется, в случае провокации по отработанным в Ираке и Сирии сценариям "белых касок" весь коллективный Запад может пострадать по-настоящему – гиперзвуковое возмездие неотразимо. При этом даже не потребуется задействовать самый большой в мире ядерный потенциал РФ, о котором так беспокоится Розенблюм.Между тем, российские войска методично перемалывают объекты ВСУ и оружейные поставки "партнеров". В ходе специальной военной операции с 24 февраля уничтожены: 125 самолетов, 91 вертолет, 392 беспилотных летательных аппарата, 226 зенитных ракетных комплексов, 1936 танков и других боевых бронированных машин, 211 установок реактивной системы залпового огня, 833 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1810 единиц специальной военной автомобильной техники Вооруженных сил Украины.Список остается открытым, операция демилитаризации и денацификации продолжается – с высоким технологическим превосходством. Мобилизация новых "гладиаторов" с "дротиками" бессмысленна и бесчеловечна. Украинские "инсценировки" в стиле югославской Сребреницы сурово наказуемы, без срока давности.Вашингтон продолжает использовать украинский кризис в своекорыстных целях – для ослабления России и устранения европейской конкуренции в целом. И все же, большинство стран мира не поддерживают киевский режим и антироссийские санкции США. Американское издание Foreign Policy отмечает: "Многие затаили глубокую обиду на США, чьи военные вмешательства от Афганистана до Ирака и Ливии оставили после себя смерть и разруху… Ни одна африканская страна не поддержала санкций против России".Полагаю, Украина со временем вернется в нормальное мировое сообщество, тем более что гарантировать безопасность украинскому народу способна только Россия.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoЧитайте также: Как киевский "хвост" пытается "вилять собакой"
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Александр Хроленко
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сша, европа, украина
США бросают Европу под танк
Вашингтон давно использует Украину для достижения своих целей как расходный материал, однако и европейские союзники ценятся ненамного дороже.
Американцы последовательно втягивают Европу в вооруженный конфликт с Россией методом принуждения к поставкам тяжелой боевой техники и специалистов для ВСУ. При этом США цинично "заряжают" киевский режим на долгую и кровопролитную войну.
Глава аппарата Белого дома Рон Клейн 3 апреля заявил
, что США видят конфликт на Украине далеким от завершения. Клейн подтвердил, что Вашингтон продолжит оказывать Украине военную помощь (поставлять оружие или оплачивать поставки стран НАТО). О возможности мирного соглашения – ни слова.
Госсекретарь США Энтони Блинкен практически одновременно пообещал
, что на каждый российский танк ВСУ получат "более десяти противотанковых систем" натовских стандартов. Таким образом Вашингтон задает ближайшим союзникам по НАТО и украинским партнерам очевидный ориентир на борьбу с Россией до последнего танка или европейца – на десятилетия (вспоминаем Афганистан).
По данным рейтинга мировой военной мощи Global Firepower, Россия имеет на вооружении более 12 тысяч танков. Военно-промышленному комплексу коллективного Запада придется много лет "ковать" ПТРК для достижения на Украине "пропорции Блинкена". США решили выделить Украине более 13 млрд долларов военной помощи, и только в марте киевский режим получил более 10% этой суммы (1,6 млрд долларов). Украинцы будут расплачиваться по оружейным кредитам американцев до XXII века (если Украина сохранит государственность).
Соединенные Штаты столь же настойчиво продвигают проект передачи ВСУ нескольких сотен танков Т-72 и прочей бронетехники из стран Восточной Европы. К примеру, Польша со времен Варшавского договора сохранила около 500 танков Т-72 разных модификаций и более 1000 единиц БМП-1 (боевые машины пехоты производились по лицензии с польским названием BWP-1).
Варшава заказала новые американские танки "Абрамс", и склонна продать старую бронетехнику – для дальнейшего уничтожения военнослужащих соседней страны. Все же военные потенциалы Украины и России несопоставимы, поражение киевского режима неизбежно, а новые поставки оружия на Украину лишь приумножат жертвы в рядах ВСУ.
Утилизация старья и "гладиаторов"
В списке "заказов" украинского президента Владимира Зеленского американскому коллеге Джозефу Байдену – тяжелая бронетехника, дальнобойная артиллерия, системы ПВО типа С-300, ударные самолеты – даже натовские (якобы иностранные "добровольцы" способны управлять этой техникой). Белый дом очень старается, однако американская пресса справедливо замечает, что символическая отправка на Украину старых танков и БМП не приумножит боевую мощь ВСУ (к тому же дизтопливо становится дефицитным после ракетных ударов ВС России по украинским НПЗ и нефтебазам).
Технологически устаревшие вооружения позволяют лишь продлить
существование киевского режима. А поставки на Украину более современных систем вооружений и командировки натовских "добровольцев" (специалистов-инструкторов) чреваты высокоточными ракетными ударами России (защиту от которых не гарантирует ни один военный союз). Создается впечатление, что европейские союзники США – вопреки воле Вашингтона – не желают слишком сильно рисковать в прокси-войне с Россией.
Германия поставила Украине 2650 реактивных противотанковых гранатометов "Матадор", и планирует до июня (?! – А.Х.) передать ВСУ еще 2450 гранатометов. При этом Германия отказывается передать сотню старых БМП Marder, а сегодня стало известно: из обещанных Киеву 2700 единиц ПЗРК "Стрела-2" (наследие ГДР) исправны только 500.
Британия пока лишь декларирует
намерения о поставках Украине "более смертоносного" вооружения, включая самоходные гаубицы AS-90. Британский министр обороны Бен Уоллес обещал дополнительную партию ПЗРК Starstreak, которые не отличаются высокими боевыми характеристиками. Лондон, вроде бы, отправляет в Одессу противокорабельные ракеты Harpoon, но без кораблей. Заметим, береговых "Гарпунов" не существует, надводные изжили себя в ВМС НАТО в начале 2000-х, а подводные – в 1997 году.
В западных поставках заметно преобладают переносные противотанковые гранатометы и зенитные ракетные комплексы ограниченной дальности. В марте ВСУ получили
3800 единиц ПТРК "Джавелин", "Милан", "Конкурс", РПГ "Энлав", "Панцерфауст", "М-72", а также 897 ПЗРК "Стингер", "Игла", и 109 артиллерийских орудий. Заметим, многое из этого списка необходимо утилизировать по срокам хранения или ввиду технологической отсталости. Современным украинским гладиаторам не поставляют разве что античные трезубцы с сетями для ловли российских танков.
При этом безответственные американские "партнеры" угрожают России "карой небесной" за гипотетическое применение на Украине химического оружия (которого в войсках РФ нет). Помощник министра обороны США по программам ядерной, химической и биологической защиты Дебора Розенблюм в начале апреля заявила: "Российский президент Владимир Путин может применить химическое, биологическое или даже ядерное оружие".
Разумеется, в случае провокации по отработанным в Ираке и Сирии сценариям "белых касок" весь коллективный Запад может пострадать по-настоящему – гиперзвуковое возмездие неотразимо. При этом даже не потребуется задействовать самый большой в мире ядерный потенциал РФ, о котором так беспокоится Розенблюм.
Между тем, российские войска методично перемалывают объекты ВСУ и оружейные поставки "партнеров". В ходе специальной военной операции с 24 февраля уничтожены
: 125 самолетов, 91 вертолет, 392 беспилотных летательных аппарата, 226 зенитных ракетных комплексов, 1936 танков и других боевых бронированных машин, 211 установок реактивной системы залпового огня, 833 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1810 единиц специальной военной автомобильной техники Вооруженных сил Украины.
Список остается открытым, операция демилитаризации и денацификации продолжается – с высоким технологическим превосходством. Мобилизация новых "гладиаторов" с "дротиками" бессмысленна и бесчеловечна. Украинские "инсценировки" в стиле югославской Сребреницы сурово наказуемы, без срока давности.
Вашингтон продолжает использовать украинский кризис в своекорыстных целях – для ослабления России и устранения европейской конкуренции в целом. И все же, большинство стран мира не поддерживают киевский режим и антироссийские санкции США. Американское издание Foreign Policy отмечает: "Многие затаили глубокую обиду на США, чьи военные вмешательства от Афганистана до Ирака и Ливии оставили после себя смерть и разруху… Ни одна африканская страна не поддержала санкций против России".
Полагаю, Украина со временем вернется в нормальное мировое сообщество, тем более что гарантировать безопасность украинскому народу способна только Россия.
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