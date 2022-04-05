https://uz.sputniknews.ru/20220405/uzbekistan-budet-markirovat-lekarstva-po-texnologiyam-rossii-23782336.html

Узбекистан будет маркировать лекарства по технологиям России

Узбекистан будет маркировать лекарства по технологиям России

Обязательную цифровую маркировку лекарственных препаратов внедрят поэтапно до 2025 года.

2022-04-05T16:01+0500

2022-04-05T16:01+0500

2022-04-05T16:01+0500

общество

лекарства

узбекистан

технологии

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ТАШКЕНТ, 5 апр – Sputnik. В Узбекистане внедрят обязательную цифровую маркировку лекарственных средств. Маркировать лекарства будут с использованием российских технологий. Постановление об этом подписал кабинет министров республики, сообщает РИА Новости.Согласно документу, с 1 сентября этого года вводится обязательная маркировка лекарств во вторичной (внешней) упаковке, с 1 ноября – в первичной (внутренней) упаковке, с 1 января 2023 года – орфанные препараты (для лечения редких заболеваний), с 1 февраля 2025 года – импортные лекарства, включенные в специальный перечень. Ранее власти планировали ввести обязательную маркировку лекарств с 1 февраля 2022 года.В августе 2019 года государственный налоговый комитет Узбекистана подписал с российским Центром развития перспективных технологий меморандум о внедрении цифровой маркировки отдельных товаров в республике. С 1 января 2021 года в стране стала обязательной маркировка сигарет, с 1 апреля прошлого года - пива. С 1 июня на пяти крупнейших предприятиях фарминдустрии Узбекистана стартовал пилотный проект по маркировке лекарственных и медицинских средств.Читайте также: Льготникам выдали лекарств на 23 млрд сумов

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лекарства, узбекистан, технологии