Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220405/uzbekistan-popal-v-top-3-stran-dlya-otdyxa-na-mayskix-kanikulax-u-rossiyan-23790252.html
Узбекистан попал в топ-3 стран для отдыха на майских каникулах у россиян
Узбекистан попал в топ-3 стран для отдыха на майских каникулах у россиян
Сейчас Узбекистан занял второе место в рейтинге предпочтений у россиян.
2022-04-05T19:41+0500
2022-04-07T00:16+0500
общество
каникулы
узбекистан
отдых
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/0d/14964265_0:125:3073:1854_1920x0_80_0_0_d21a2735f0379dc8d1c4b0f345ff22d2.jpg
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Узбекистан стал одним из самых популярных зарубежных направлений для перелетов из России на майские каникулы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на OneTwoTrip.Аналитики сервиса изучили данные поисковых запросов на рейсы с 30 апреля по 15 мая. Примерно 40% пользователей интересовались полетами за границу, остальные искали рейсы внутри России.Узбекистан занял второе месте в рейтинге предпочтений — полет туда интересовал 9% путешественников. На первом месте расположилась Турция с 23% запросов, третье место досталось Армении — у нее 8%.Вслед за тройкой лидеров идет Азербайджан с 5% запросов. Кроме этого, в число наиболее популярных направлений вошли Кыргызстан и ОАЭ, на каждый из которых пришлось по 4% желающих.Растущий спрос среди российских авиапутешественников на рейсы в Узбекистан отмечался еще в феврале. Тогда в топ-20 направлений вошли 5 узбекских городов, а Ташкент попал в первую тройку.Ассоциация туроператоров России в начале марта спрогнозировала "массовый" поток туристов в Узбекистан. Это одна из немногих стран, где к оплате принимаются банковские карты российской системы "МИР".11 марта вице-премьеры двух стран договорились об увеличении взаимного турпотока, подписав план из 20 пунктов. В тот же день Росавиация объявила о снятии ограничений на полеты в Узбекистан и несколько других государств.Ранее сообщалось, что в марте Узбекистан стал самым популярным направлением для авиапутешественников из России.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/0d/14964265_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_8fc01f4017abf43e6740bbe6862879b1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
каникулы, узбекистан, отдых

Узбекистан попал в топ-3 стран для отдыха на майских каникулах у россиян

19:41 05.04.2022 (обновлено: 00:16 07.04.2022)
© Sputnik / Марина Лысцева / Перейти в фотобанкБоинг-767 авиакомпании Uzbekistan Airways
Боинг-767 авиакомпании Uzbekistan Airways - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2022
© Sputnik / Марина Лысцева
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Еще в марте Узбекистан стал самым популярным направлением для авиапутешественников из России. Сейчас Узбекистан занял второе место в рейтинге предпочтений у россиян.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Узбекистан стал одним из самых популярных зарубежных направлений для перелетов из России на майские каникулы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на OneTwoTrip.
Аналитики сервиса изучили данные поисковых запросов на рейсы с 30 апреля по 15 мая. Примерно 40% пользователей интересовались полетами за границу, остальные искали рейсы внутри России.
Узбекистан занял второе месте в рейтинге предпочтений — полет туда интересовал 9% путешественников. На первом месте расположилась Турция с 23% запросов, третье место досталось Армении — у нее 8%.
Вслед за тройкой лидеров идет Азербайджан с 5% запросов. Кроме этого, в число наиболее популярных направлений вошли Кыргызстан и ОАЭ, на каждый из которых пришлось по 4% желающих.
Растущий спрос среди российских авиапутешественников на рейсы в Узбекистан отмечался еще в феврале. Тогда в топ-20 направлений вошли 5 узбекских городов, а Ташкент попал в первую тройку.
Ассоциация туроператоров России в начале марта спрогнозировала "массовый" поток туристов в Узбекистан. Это одна из немногих стран, где к оплате принимаются банковские карты российской системы "МИР".
11 марта вице-премьеры двух стран договорились об увеличении взаимного турпотока, подписав план из 20 пунктов. В тот же день Росавиация объявила о снятии ограничений на полеты в Узбекистан и несколько других государств.
Ранее сообщалось, что в марте Узбекистан стал самым популярным направлением для авиапутешественников из России.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0