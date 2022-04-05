https://uz.sputniknews.ru/20220405/uzbekistan-popal-v-top-3-stran-dlya-otdyxa-na-mayskix-kanikulax-u-rossiyan-23790252.html
Узбекистан попал в топ-3 стран для отдыха на майских каникулах у россиян
Узбекистан попал в топ-3 стран для отдыха на майских каникулах у россиян
Сейчас Узбекистан занял второе место в рейтинге предпочтений у россиян.
2022-04-05T19:41+0500
2022-04-05T19:41+0500
2022-04-07T00:16+0500
общество
каникулы
узбекистан
отдых
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/0d/14964265_0:125:3073:1854_1920x0_80_0_0_d21a2735f0379dc8d1c4b0f345ff22d2.jpg
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Узбекистан стал одним из самых популярных зарубежных направлений для перелетов из России на майские каникулы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на OneTwoTrip.Аналитики сервиса изучили данные поисковых запросов на рейсы с 30 апреля по 15 мая. Примерно 40% пользователей интересовались полетами за границу, остальные искали рейсы внутри России.Узбекистан занял второе месте в рейтинге предпочтений — полет туда интересовал 9% путешественников. На первом месте расположилась Турция с 23% запросов, третье место досталось Армении — у нее 8%.Вслед за тройкой лидеров идет Азербайджан с 5% запросов. Кроме этого, в число наиболее популярных направлений вошли Кыргызстан и ОАЭ, на каждый из которых пришлось по 4% желающих.Растущий спрос среди российских авиапутешественников на рейсы в Узбекистан отмечался еще в феврале. Тогда в топ-20 направлений вошли 5 узбекских городов, а Ташкент попал в первую тройку.Ассоциация туроператоров России в начале марта спрогнозировала "массовый" поток туристов в Узбекистан. Это одна из немногих стран, где к оплате принимаются банковские карты российской системы "МИР".11 марта вице-премьеры двух стран договорились об увеличении взаимного турпотока, подписав план из 20 пунктов. В тот же день Росавиация объявила о снятии ограничений на полеты в Узбекистан и несколько других государств.Ранее сообщалось, что в марте Узбекистан стал самым популярным направлением для авиапутешественников из России.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/0d/14964265_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_8fc01f4017abf43e6740bbe6862879b1.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
каникулы, узбекистан, отдых
Узбекистан попал в топ-3 стран для отдыха на майских каникулах у россиян
19:41 05.04.2022 (обновлено: 00:16 07.04.2022)
Еще в марте Узбекистан стал самым популярным направлением для авиапутешественников из России. Сейчас Узбекистан занял второе место в рейтинге предпочтений у россиян.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik.
Узбекистан стал одним из самых популярных зарубежных направлений для перелетов из России на майские каникулы. Об этом пишет
РИА Новости со ссылкой на OneTwoTrip.
Аналитики сервиса изучили данные поисковых запросов на рейсы с 30 апреля по 15 мая. Примерно 40% пользователей интересовались полетами за границу, остальные искали рейсы внутри России.
Узбекистан занял второе месте в рейтинге предпочтений — полет туда интересовал 9% путешественников. На первом месте расположилась Турция с 23% запросов, третье место досталось Армении — у нее 8%.
Вслед за тройкой лидеров идет Азербайджан с 5% запросов. Кроме этого, в число наиболее популярных направлений вошли Кыргызстан и ОАЭ, на каждый из которых пришлось по 4% желающих.
Растущий спрос среди российских авиапутешественников на рейсы в Узбекистан отмечался еще в феврале. Тогда в топ-20 направлений вошли 5 узбекских городов, а Ташкент попал в первую тройку.
Ассоциация туроператоров России в начале марта спрогнозировала "массовый" поток туристов в Узбекистан. Это одна из немногих стран, где к оплате принимаются банковские карты российской системы "МИР".
11 марта вице-премьеры двух стран договорились об увеличении взаимного турпотока, подписав план из 20 пунктов. В тот же день Росавиация объявила о снятии ограничений на полеты в Узбекистан и несколько других государств.
Ранее сообщалось
, что в марте Узбекистан стал самым популярным направлением для авиапутешественников из России.