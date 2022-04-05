https://uz.sputniknews.ru/20220405/uzbekistan-popal-v-top-3-stran-dlya-otdyxa-na-mayskix-kanikulax-u-rossiyan-23790252.html

Узбекистан попал в топ-3 стран для отдыха на майских каникулах у россиян

Узбекистан попал в топ-3 стран для отдыха на майских каникулах у россиян

Сейчас Узбекистан занял второе место в рейтинге предпочтений у россиян.

2022-04-05T19:41+0500

2022-04-05T19:41+0500

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общество

каникулы

узбекистан

отдых

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Узбекистан стал одним из самых популярных зарубежных направлений для перелетов из России на майские каникулы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на OneTwoTrip.Аналитики сервиса изучили данные поисковых запросов на рейсы с 30 апреля по 15 мая. Примерно 40% пользователей интересовались полетами за границу, остальные искали рейсы внутри России.Узбекистан занял второе месте в рейтинге предпочтений — полет туда интересовал 9% путешественников. На первом месте расположилась Турция с 23% запросов, третье место досталось Армении — у нее 8%.Вслед за тройкой лидеров идет Азербайджан с 5% запросов. Кроме этого, в число наиболее популярных направлений вошли Кыргызстан и ОАЭ, на каждый из которых пришлось по 4% желающих.Растущий спрос среди российских авиапутешественников на рейсы в Узбекистан отмечался еще в феврале. Тогда в топ-20 направлений вошли 5 узбекских городов, а Ташкент попал в первую тройку.Ассоциация туроператоров России в начале марта спрогнозировала "массовый" поток туристов в Узбекистан. Это одна из немногих стран, где к оплате принимаются банковские карты российской системы "МИР".11 марта вице-премьеры двух стран договорились об увеличении взаимного турпотока, подписав план из 20 пунктов. В тот же день Росавиация объявила о снятии ограничений на полеты в Узбекистан и несколько других государств.Ранее сообщалось, что в марте Узбекистан стал самым популярным направлением для авиапутешественников из России.

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каникулы, узбекистан, отдых