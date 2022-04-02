https://uz.sputniknews.ru/20220402/pochemu-na-mayskix-prazdnikax-rossiyan-potyanet-imenno-v-uzbekistan--video-23726951.html
Почему на майских праздниках россиян потянет именно в Узбекистан — видео
Почему на майских праздниках россиян потянет именно в Узбекистан — видео
Узбекистану посоветовали приготовиться к "наплыву" россиян. С чем это связано? В чем удобство отдыха в стране именно для родителей с детьми? Все ответы — в видео.
2022-04-02T16:01+0500
2022-04-02T16:01+0500
2022-04-02T16:01+0500
видео
узбекистан
дети
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Узбекистан занял первое место по популярности туристических поездок среди россиян в марте. Также накануне в Ташкенте прошел форум отельеров. Дальнейшие перспективы отрасли оценивает эксперт по туризму, директор Central Asia Travel Николай Сербин.Эксперт объяснил такой ажиотаж туристов вокруг республики тем, что между Россией и Узбекистаном налажено прямое авиасообщение. Это удобно и для туроператоров, и для самих путешественников.Кроме того, после пандемии многим туристам становится больше интересен именно событийный и экскурсионный туризм.В то же время среди российских туристов вырисовывается новый туристический тренд. Многие люди приезжают в республику отдохнуть целыми семьями с детьми.Эксперт предсказал "бурное развитие" туризма в Узбекистан и другие страны СНГ >>"Раньше мы видели в основном возрастных пожилых туристов. Теперь поступает очень много заявок от семей с детьми. Для детского отдыха в Узбекистане созданы прекрасная инфраструктура и развлекательный досуг", — сказал Сербин.В чем удобство отдыха для родителей с детьми в Узбекистане? Что еще нового появится в стране для гостей? Как детский туризм способствует продвижению русского языка среди узбекистанцев? На эти и другие вопросы эксперт ответил в интервью на канале Sputnik Узбекистан.Читайте также:
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, дети, видео
Почему на майских праздниках россиян потянет именно в Узбекистан — видео
Узбекская туротрасль активно меняет свой облик. Во-первых, республика лидирует по популярности поездок у путешественников из России. Во-вторых, россияне стали чаще приезжать на отдых в Узбекистан с детьми.
Узбекистан занял первое место по популярности туристических поездок среди россиян в марте. Также накануне в Ташкенте прошел форум отельеров.
Дальнейшие перспективы отрасли оценивает эксперт по туризму, директор Central Asia Travel Николай Сербин.
Эксперт объяснил такой ажиотаж туристов вокруг республики тем, что между Россией и Узбекистаном налажено прямое авиасообщение. Это удобно и для туроператоров, и для самих путешественников.
Кроме того, после пандемии многим туристам становится больше интересен именно событийный и экскурсионный туризм.
"Турция и Египет — это, в основном, пляжный отдых. Люди засиделись, им нужно что-то другое, новое и интересное. Поэтому россияне едут за впечатлениями в Узбекистан, где много исторических реликвий", — отметил эксперт.
В то же время среди российских туристов вырисовывается новый туристический тренд. Многие люди приезжают в республику отдохнуть целыми семьями с детьми.
"Раньше мы видели в основном возрастных пожилых туристов. Теперь поступает очень много заявок от семей с детьми. Для детского отдыха в Узбекистане созданы прекрасная инфраструктура и развлекательный досуг", — сказал Сербин.
В чем удобство отдыха для родителей с детьми в Узбекистане? Что еще нового появится в стране для гостей? Как детский туризм способствует продвижению русского языка среди узбекистанцев?
На эти и другие вопросы эксперт ответил в интервью на канале Sputnik Узбекистан
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