Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20220405/v-germanii-pochti-opustelo-krupneyshee-gazoxranilische--smi-23781279.html
В Германии почти опустело крупнейшее газохранилище — СМИ
В Германии почти опустело крупнейшее газохранилище — СМИ
"Газпром" остановил закачку газа в крупнейшем немецком хранилище.
2022-04-05T15:00+0500
2022-04-05T15:00+0500
экономика
германия
газпром
газ
сми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/05/23781318_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1cc85b9431d73feb15a30cfe4e3c1b9a.jpg
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. С первого апреля "Газпром" приостановил отбор и закачку газа на крупнейшем хранилище Германии "Реден", сообщает EurAsiaDaily со ссылкой на оператора подземного хранилища Astora компании Gazprom Germania.По данным Astora, в пятницу утром все операции с сырьем в "Редене" остановились. До этого хранилище отбирало и подавало газ в газотранспортную систему Германии. Активные запасы на четвертое апреля составили 21 миллионов кубометров в сутки.Группа "Газпром" 31 марта прекратила участие в Gazprom Germania GmbH и всех ее активах. До этого министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что компания до 30 сентября перешла под временное управление Федерального сетевого агентства. Он пояснил, что "Газпром" вышел из немецкой "дочки" без одобрения германского правительства, нарушив закон о внешней торговле.Gazprom Germania GmbH было дочерним предприятием "Газпром экспорта" (входит в "Газпром"). Компания торгует топливом и имеет сеть газозаправочных станций в Германии. Этому немецкому предприятию принадлежат Gazprom Marketing &amp; Trading, Wingas и еще несколько компаний в Германии, Великобритании, Швейцарии, Чехии.Напомним: Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.Если с 1 апреля Россия не получит оплату, действующие контракты по газу будут остановлены, пообещал Путин.Россия поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.Читайте также:Европа начала ставить над собой газово-рублевый экспериментПрибалтика отказывается от российского газа или все-таки нет?
германия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/05/23781318_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ab7222a2505722bca0599cb8210f8bc6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
германия, газпром, газ, сми

В Германии почти опустело крупнейшее газохранилище — СМИ

15:00 05.04.2022
© REUTERS / FABIAN BIMMERThe Astora natural gas depot, which is the largest natural gas storage in Western Europe, is pictured in Rehden, Germany, March 16, 2022. Astora is part of the Gazprom Germania Group. REUTERS/Fabian Bimmer
The Astora natural gas depot, which is the largest natural gas storage in Western Europe, is pictured in Rehden, Germany, March 16, 2022. Astora is part of the Gazprom Germania Group. REUTERS/Fabian Bimmer - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2022
© REUTERS / FABIAN BIMMER
Подписаться на
Yandex newsTelegram
EADaily: "Газпром" остановил закачку газа в крупнейшем немецком хранилище.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. С первого апреля "Газпром" приостановил отбор и закачку газа на крупнейшем хранилище Германии "Реден", сообщает EurAsiaDaily со ссылкой на оператора подземного хранилища Astora компании Gazprom Germania.
По данным Astora, в пятницу утром все операции с сырьем в "Редене" остановились. До этого хранилище отбирало и подавало газ в газотранспортную систему Германии. Активные запасы на четвертое апреля составили 21 миллионов кубометров в сутки.
Группа "Газпром" 31 марта прекратила участие в Gazprom Germania GmbH и всех ее активах.
До этого министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что компания до 30 сентября перешла под временное управление Федерального сетевого агентства. Он пояснил, что "Газпром" вышел из немецкой "дочки" без одобрения германского правительства, нарушив закон о внешней торговле.
Gazprom Germania GmbH было дочерним предприятием "Газпром экспорта" (входит в "Газпром"). Компания торгует топливом и имеет сеть газозаправочных станций в Германии. Этому немецкому предприятию принадлежат Gazprom Marketing & Trading, Wingas и еще несколько компаний в Германии, Великобритании, Швейцарии, Чехии.
Напомним: Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.
Если с 1 апреля Россия не получит оплату, действующие контракты по газу будут остановлены, пообещал Путин.
Россия поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.
Читайте также:
Европа начала ставить над собой газово-рублевый эксперимент
Прибалтика отказывается от российского газа или все-таки нет?
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0