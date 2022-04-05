https://uz.sputniknews.ru/20220405/v-kompanii-humo-prokommentirovali-sboy-v-rabote-kart-23788776.html

В компании HUMO прокомментировали сбой в работе карт

В компании HUMO прокомментировали сбой в работе карт

Работу терминалов и платежных приложений временно ограничили до выяснения причин сбоя и их устранения.

2022-04-05T18:40+0500

2022-04-05T18:40+0500

2022-04-05T18:40+0500

общество

карта

компания

терминал

сбой в системе

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В связи со случаями двойного списания средств с карт HUMO и списания при неуспешных операциях, работу терминалов и платежных приложений временно ограничили.Об этом сообщили в пресс-службе компании HUMO.Сегодня с 12:30 до 13:00 некоторые держатели карт HUMO не могли подключиться к терминалам и процессингу. К 13:00 неполадку устранили и все операции с картами HUMO возобновились.При этом, после 15:00 сотрудники компании зафиксировали случаи двойных списаний средств с карт и списаний при неуспешных операциях. "С учетом данного риска и во избежание повтора этой ситуации было решено временно ограничить терминалы и платежные приложения до момента полного выяснения причин сбоя и их устранения", — говорится в сообщении.На данный момент работа мобильных приложений частично восстановлена, в ближайшее время все остальные сервисы будут доступны в полном объеме, заключили в компании.Читайте также:Совместную карту Uzcard-"Мир" можно использовать на всей территории ЕАЭС

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карта, компания, терминал, сбой в системе