https://uz.sputniknews.ru/20220318/sovmestnuyu-kartu-uzcard-mir-mojno-ispolzovat-na-vsey-territorii-eaes-23417281.html

Совместную карту Uzcard-"Мир" можно использовать на всей территории ЕАЭС

Совместную карту Uzcard-"Мир" можно использовать на всей территории ЕАЭС

Кобейджинговые карты двух платежных систем принимают банки не только в Узбекистане и России, но и почти в десятке других стран.

2022-03-18T17:30+0500

2022-03-18T17:30+0500

2022-03-18T17:30+0500

общество

uzcard

платежная система "мир"

банковские карты

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ТАШКЕНТ, 18 мар – Sputnik. Совместные (кобейджинговые) пластиковые карты двух платежных систем – узбекистанской Uzcard и российский "Мир" - действуют на территории обеих стран, при чем в России – в рублях, в Узбекистане – в сумах, напомнили в пресс-службе системы Uzcard.Проект по созданию единого платежного пространства и сотрудничества между платежными системами был создан в 2019 году. Сейчас кобейджинговые карты Uzcard-"Мир" выпускают несколько узбекистанских банков:Карту также можно оформить онлайн через приложение Zoomrad.В Узбекистане владельцы карт могут расплачиваться в терминалах и снимать деньги в банкоматах, переводить деньги с карты на карту, производить оплаты по QR-кодам и совершать онлайн-платежи. С недавних пор картой можно также оплатить поездку в метро и общественном транспорте.В России с помощью этой же карты можно снимать наличные и расплачиваться в инфраструктуре российских участников платежной системы "Мир", не открывая счет в местном банке.Кроме того, в рамках платежной системы "Мир" можно пользоваться картой на всем пространстве ЕАЭС (в Беларуси, Армении, Кыргызстане, Казахстане), а также в Таджикистане, Южной Осетии, Абхазии, Турции, Вьетнаме.На днях в системе Uzcard временно не принимались карты платежной системы "Мир" кроме кобейджинговых. Это было связано со сбоем в системе, и после проведения технических работ карты "Мир" стали вновь принимать все банки-партнеры эквайринговой системы в Узбекистане.В марте 2019 года платежная система "Мир" и узбекская Uzcard подписали договор о сотрудничестве. В 2020-го узбекские банки начали принимать карты "Мир".Кроме того, стали доступны трансграничные переводы в Узбекистан, которые можно совершать на карты любых банков-участников платежной системы Uzcard.Банки Узбекистана ищут пути для бесперебойных переводов из России >>В Узбекистане денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов. Однако в отличие от соседнего Таджикистана переводы, отправляемые из России в рублях, могут выдаваться в узбекских банках как в национальной валюте, так и в долларах.По данным на 1 января 2022 года, в России работает чуть более одного миллиона жителей Узбекистана.Читайте также: Карты "Мир" вновь стали принимать в Узбекистане: что известно

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uzcard, платежная система "мир", банковские карты