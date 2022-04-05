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В Оше откроется филиал МГУ - видео
В Оше откроется филиал МГУ - видео
Здесь будут обучать по направлениям: математика, информатика, геология, русский язык и литература.
2022-04-05T13:22+0500
2022-04-05T13:28+0500
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мгу
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ТАШКЕНТ, 5 апр – Sputnik. В городе Ош завершилось строительство здания для филиала Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, сообщают наши коллеги из Sputnik Кыргызстан.По словам проректора ОшГУ Тажимамата Эркебаева, пятиэтажное здание пока официально не сдано в эксплуатацию.Здание будет принадлежать Кыргызстану, а директор филиала приедет из Москвы. За связь с местными госоранами и другими организациями будет отвечать местный заместитель директора филиала.Здесь будут обучать по направлениям: математика, информатика, геология, русский язык и литература. Обучение планируют сделать бесплатным.Решение открыть филиал МГУ был принято в ходе форума ректоров российских и кыргызстанских вузов. Строить здание для филиала начали в конце того же года.В Ташкенте филиал МГУ действует уже более 16 лет. Узбекистан лидирует по количеству филиалов российский вузов — сегодня в республике их уже 14, вскоре появятся еще девять.Также расширяется межвузовская кооперация, в которую вовлечены 115 университетов и институтов России и Узбекистана, регулярно проводятся конференции, реализуются совместные образовательные проекты.Специалисты из Узбекистана обучаются по программам двойных дипломов по приоритетным техническим, естественно-научным и гуманитарным направлениям. При этом количество вузов, включенных в программу, продолжает увеличиваться.В 2018 году МГУ открыл на базе Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека научно-образовательный Центр "Ломоносова-Улугбека".Также в начале года в Ташкент приезжали 44 специалиста из российских учебных заведений для проведения собеседований с желающими обучаться в России.С каждым годом количество бюджетных мест для граждан Узбекистана растет. В 2020 году российские вузы предоставляли 228 мест, в 2021-м — уже 430, а в новом учебном году эта цифра будет увеличена почти вдвое.Читайте также: Какой вклад внесет МГУ в систему образования Узбекистана
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кыргызстан, ош, мгу

В Оше откроется филиал МГУ - видео

13:22 05.04.2022 (обновлено: 13:28 05.04.2022)
© Sputnik / Зульфия ТургуноваВ Оше завершилось строительство пятиэтажного здания филиала Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
В Оше завершилось строительство пятиэтажного здания филиала Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2022
© Sputnik / Зульфия Тургунова
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Здесь будут обучать по направлениям: математика, информатика, геология, русский язык и литература.
ТАШКЕНТ, 5 апр – Sputnik. В городе Ош завершилось строительство здания для филиала Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, сообщают наши коллеги из Sputnik Кыргызстан.
По словам проректора ОшГУ Тажимамата Эркебаева, пятиэтажное здание пока официально не сдано в эксплуатацию.
"В приемке здания будут участвовать представители МГУ. Вуз начнет прием абитуриентов в следующем учебном году", — сказал Эркебаев.
Здание будет принадлежать Кыргызстану, а директор филиала приедет из Москвы. За связь с местными госоранами и другими организациями будет отвечать местный заместитель директора филиала.
Здесь будут обучать по направлениям: математика, информатика, геология, русский язык и литература. Обучение планируют сделать бесплатным.
Решение открыть филиал МГУ был принято в ходе форума ректоров российских и кыргызстанских вузов. Строить здание для филиала начали в конце того же года.
В Ташкенте филиал МГУ действует уже более 16 лет. Узбекистан лидирует по количеству филиалов российский вузов — сегодня в республике их уже 14, вскоре появятся еще девять.
Также расширяется межвузовская кооперация, в которую вовлечены 115 университетов и институтов России и Узбекистана, регулярно проводятся конференции, реализуются совместные образовательные проекты.
Специалисты из Узбекистана обучаются по программам двойных дипломов по приоритетным техническим, естественно-научным и гуманитарным направлениям. При этом количество вузов, включенных в программу, продолжает увеличиваться.
В 2018 году МГУ открыл на базе Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека научно-образовательный Центр "Ломоносова-Улугбека".
Также в начале года в Ташкент приезжали 44 специалиста из российских учебных заведений для проведения собеседований с желающими обучаться в России.
С каждым годом количество бюджетных мест для граждан Узбекистана растет. В 2020 году российские вузы предоставляли 228 мест, в 2021-м — уже 430, а в новом учебном году эта цифра будет увеличена почти вдвое.
Читайте также: Какой вклад внесет МГУ в систему образования Узбекистана
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