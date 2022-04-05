https://uz.sputniknews.ru/20220405/v-oshe-otkroetsya-filial-mgu---video-23780000.html
В Оше откроется филиал МГУ - видео
В Оше откроется филиал МГУ - видео
Здесь будут обучать по направлениям: математика, информатика, геология, русский язык и литература.
2022-04-05T13:22+0500
2022-04-05T13:22+0500
2022-04-05T13:28+0500
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ТАШКЕНТ, 5 апр – Sputnik. В городе Ош завершилось строительство здания для филиала Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, сообщают наши коллеги из Sputnik Кыргызстан.По словам проректора ОшГУ Тажимамата Эркебаева, пятиэтажное здание пока официально не сдано в эксплуатацию.Здание будет принадлежать Кыргызстану, а директор филиала приедет из Москвы. За связь с местными госоранами и другими организациями будет отвечать местный заместитель директора филиала.Здесь будут обучать по направлениям: математика, информатика, геология, русский язык и литература. Обучение планируют сделать бесплатным.Решение открыть филиал МГУ был принято в ходе форума ректоров российских и кыргызстанских вузов. Строить здание для филиала начали в конце того же года.В Ташкенте филиал МГУ действует уже более 16 лет. Узбекистан лидирует по количеству филиалов российский вузов — сегодня в республике их уже 14, вскоре появятся еще девять.Также расширяется межвузовская кооперация, в которую вовлечены 115 университетов и институтов России и Узбекистана, регулярно проводятся конференции, реализуются совместные образовательные проекты.Специалисты из Узбекистана обучаются по программам двойных дипломов по приоритетным техническим, естественно-научным и гуманитарным направлениям. При этом количество вузов, включенных в программу, продолжает увеличиваться.В 2018 году МГУ открыл на базе Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека научно-образовательный Центр "Ломоносова-Улугбека".Также в начале года в Ташкент приезжали 44 специалиста из российских учебных заведений для проведения собеседований с желающими обучаться в России.С каждым годом количество бюджетных мест для граждан Узбекистана растет. В 2020 году российские вузы предоставляли 228 мест, в 2021-м — уже 430, а в новом учебном году эта цифра будет увеличена почти вдвое.Читайте также: Какой вклад внесет МГУ в систему образования Узбекистана
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кыргызстан, ош, мгу
В Оше откроется филиал МГУ - видео
13:22 05.04.2022 (обновлено: 13:28 05.04.2022)
Здесь будут обучать по направлениям: математика, информатика, геология, русский язык и литература.
ТАШКЕНТ, 5 апр – Sputnik.
В городе Ош завершилось строительство здания для филиала Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, сообщают наши коллеги из Sputnik Кыргызстан
.
По словам проректора ОшГУ Тажимамата Эркебаева, пятиэтажное здание пока официально не сдано в эксплуатацию.
"В приемке здания будут участвовать представители МГУ. Вуз начнет прием абитуриентов в следующем учебном году", — сказал Эркебаев.
Здание будет принадлежать Кыргызстану, а директор филиала приедет из Москвы. За связь с местными госоранами и другими организациями будет отвечать местный заместитель директора филиала.
Здесь будут обучать по направлениям: математика, информатика, геология, русский язык и литература. Обучение планируют сделать бесплатным.
Решение открыть филиал МГУ был принято в ходе форума ректоров российских и кыргызстанских вузов. Строить здание для филиала начали в конце того же года.
В Ташкенте филиал МГУ действует уже более 16 лет. Узбекистан лидирует по количеству филиалов российский вузов — сегодня в республике их уже 14, вскоре появятся еще девять.
Также расширяется межвузовская кооперация, в которую вовлечены 115 университетов и институтов России и Узбекистана, регулярно проводятся конференции, реализуются совместные образовательные проекты.
Специалисты из Узбекистана обучаются по программам двойных дипломов по приоритетным техническим, естественно-научным и гуманитарным направлениям. При этом количество вузов, включенных в программу, продолжает увеличиваться.
В 2018 году МГУ открыл на базе Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека научно-образовательный Центр "Ломоносова-Улугбека".
Также в начале года в Ташкент приезжали 44 специалиста из российских учебных заведений для проведения собеседований с желающими обучаться в России.
С каждым годом количество бюджетных мест для граждан Узбекистана растет. В 2020 году российские вузы предоставляли 228 мест, в 2021-м — уже 430, а в новом учебном году эта цифра будет увеличена почти вдвое.