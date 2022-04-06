https://uz.sputniknews.ru/20220406/aeroport-tashkenta-obyavil-konkurs-dlya-taksistov-23799077.html
Аэропорт Ташкента объявил конкурс для таксистов
Аэропорт Ташкента объявил конкурс для таксистов
Предприниматели могут подать заявки до 30 апреля.
2022-04-06T09:21+0500
2022-04-06T09:21+0500
2022-04-06T09:29+0500
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ташкент
аэропорт
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таксист
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Аэропорт Ташкента объявил конкурс для таксистов. Его проводят с двумя целями — сделать услуги такси доступнее и по приемлемым ценам, а также пресечь деятельность нелегальных перевозчиков.Для участия необходимо отправить заявку с предложениями на электронный адрес управления. Заявки принимаются до 30 апреля.Идею победителя конкурса внедрят на территории международного аэропорта.Ранее ГУВД Ташкента призывало граждан сообщать о таксистах без лицензии, работающих на территории воздушной гавани. Читайте также:
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ташкент, аэропорт, конкурс, таксист
Аэропорт Ташкента объявил конкурс для таксистов
09:21 06.04.2022 (обновлено: 09:29 06.04.2022)
Предприниматели могут подать заявки до 30 апреля.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Аэропорт Ташкента объявил конкурс для таксистов.
Его проводят с двумя целями — сделать услуги такси доступнее и по приемлемым ценам, а также пресечь деятельность нелегальных перевозчиков.
Для участия необходимо отправить заявку с предложениями на электронный адрес управления. Заявки принимаются до 30 апреля.
Идею победителя конкурса внедрят на территории международного аэропорта.
Ранее ГУВД Ташкента призывало
граждан сообщать о таксистах без лицензии, работающих на территории воздушной гавани.