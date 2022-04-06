https://uz.sputniknews.ru/20220406/aeroport-tashkenta-obyavil-konkurs-dlya-taksistov-23799077.html

Аэропорт Ташкента объявил конкурс для таксистов

Аэропорт Ташкента объявил конкурс для таксистов

Предприниматели могут подать заявки до 30 апреля.

2022-04-06T09:21+0500

2022-04-06T09:21+0500

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общество

ташкент

аэропорт

конкурс

таксист

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Аэропорт Ташкента объявил конкурс для таксистов. Его проводят с двумя целями — сделать услуги такси доступнее и по приемлемым ценам, а также пресечь деятельность нелегальных перевозчиков.Для участия необходимо отправить заявку с предложениями на электронный адрес управления. Заявки принимаются до 30 апреля.Идею победителя конкурса внедрят на территории международного аэропорта.Ранее ГУВД Ташкента призывало граждан сообщать о таксистах без лицензии, работающих на территории воздушной гавани. Читайте также:

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ташкент, аэропорт, конкурс, таксист