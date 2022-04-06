https://uz.sputniknews.ru/20220406/evropa-gotova-past-pered-nastupleniem-generala-moroza-23801650.html

Европа готова пасть перед наступлением Генерала Мороза

Европа готова пасть перед наступлением Генерала Мороза

Нынешний апрель может побить все рекорды погодных аномалий: даже во Франции с ее мягким климатом были зарегистрированы невиданные за последние лет 70 заморозки.

2022-04-06T10:58+0500

2022-04-06T10:58+0500

2022-04-06T10:58+0500

колумнисты

франция

заморозки

европа

мороз

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Температура опустилась ночью в среднем до минус девяти по Цельсию.Разумеется, нанесен ущерб фермерам, тем, что выращивают овощи и фрукты. А кто говорит "ущерб", подразумевает и урожай хуже ожиданий и ниже планов, а значит — новое подорожание и без того дорогих яблок и слив.Климатические континентальные нюансы так бы и остались предметом разговора самих европейцев, если бы сегодня погода не играла свою, пусть и второстепенную, но тем не менее значимую роль, когда власти в ЕС принимают геополитические решения.Жители объединенной Европы уже знают, что для победы "свободы и демократии" им нужно меньше есть мяса. Ну и в принципе меньше есть. Также жителям объединенной Европы нужно экономить воду (блистательное предложение еврокомиссара, в котором она также говорит, что "это будет жестом против Путина") и мыться очень быстро, если вообще мыться.О том, что нужно в жилищах ходить, закутавшись в свитера (сногсшибательное предложение немецкого профильного министра), в России, скорее всего, в курсе и тихо посмеиваются, сидя сами в щедро обогретом доме.Причина напряженки с электричеством — из имеющихся 56 реакторов АЭС половина находится на профилактике.И подобное предупреждение, кстати, не последнее, поскольку летом все любят прохладу (нет чтобы зимой холод любить: что за народ, честное слово!) и врубают кондиционеры и вентиляторы на максимум.Без фруктов и овощей, а также с уменьшившейся порцией мяса, в двух свитерах и с терзаниями по поводу того, как часто ему разрешено принимать душ, чтобы не навредить "прогрессу и демократии", средний европеец такими темпами будет напоминать либо француза под Березиной, бредущего Смоленским трактом, либо немца под Сталинградом. С соответствующим моменту настроением.Но шутки и сарказм — в сторону, не до смеха сейчас, поскольку объединенной Европе нужно придумать, как сделать так, чтобы и России досадить, наказав ее, и самим при этом поддержать порядок и осанку добропорядочных буржуа.В Германии почти опустело крупнейшее газохранилище — СМИ >>При сохранении осанки и низкого уровня потребления энергоносителей (используя лозунг "Долой автомобиль!", пользование которым укрепляет, как кажется коллективному Брюсселю, российскую власть) в столице Бельгии хотят еще и сберечь, намекают они, политическое единство стран-членов.Получается пока неважно. Удается, если честно, не очень.И хотя официальная Варшава — как и последнюю примерно сотню лет, впрочем — так и продолжает бежать впереди паровоза с транспарантом "Русофобия на марше", отвергая русские энергоносители, не все столь же радикально стремятся расстаться с теплом и комфортом, отморозив себе конечности и уши, только бы доставить неприятности Кремлю.В Германии, хотя политики и говорят, что готовы отказаться от экспорта газа, потом тихонько уточняют, что "пожалуй, не сегодня, а в скором будущем".Во Франции, зависящей от российских энергоносителей (если брать только страны, основавшие ЕС) не столь сильно, как соседка, а примерно на вдвое меньшую долю, стараются сделать так, чтобы не огорчить ни своих подопечных поляков, ни германских коллег.Издание Блумберг миллиардера Блумберга вносит раздор в этот жидкий консенсус, помечая в заголовке одной из корреспонденций, что в связи с удорожанием нефти и газа Москва может заработать в нынешнем году на поставках углеводородов в страны, которые Россию не любят, 321 с лишним миллиард долларов.Миллиардер Блумберг либо как крупный бизнесмен завидует возможностям концерна "Газпром", либо пытается убедить не слишком уверенных в своей санкционной стратегии европейцев, что отказаться от тепла и уюта им все-таки придется.Но предположения и версии — в сторону.Что сегодня есть у как бы объединенных европейцев такого, что им позволит, отказавшись от русских углеводородов, а также полимеров, а еще зерна, не замерзнуть в собственных домах?Да, в общем, выбор, мягко говоря, не густ.Лишних энергоносителей на рынке, пусть и волатильном, как нам тут объясняют, очень немного. Как их доставить — тоже вопрос.Европа начала ставить над собой газово-рублевый эксперимент >>Конечно, ЕС могущественен, и этому тезису не верить сложно, но даже общеевропейскому начальству не под силу одним легким движением затолкать голубое топливо в резервуары танкеров, и если сильному ЕС поможет мощный (старик) Джо Байден, все равно поддержка нынешнего и. о. хранителя американской демократии не поможет в должной степени и не решит проблему.Возвращаясь к консенсусу, который (пока) фундаментальный инструмент принятия глобальных и судьбоносных общеевропейских решений, стоит напомнить, что, например, официальный Будапешт как откровенно фрондировал в отношении Брюсселя, так, если посмотреть на результаты выборов в Венгрии, может продолжить это делать.Орбан вновь получил мандат доверия избирателей, и именно их он будет оберегать. В том числе и от выбора между гигиеническими процедурами по утрам и подогреванием воды в чайнике.Вообще нынешняя объединенная Европа представляет сегодня занятную картину: чем абсурднее ситуация, в которую она себя загоняет, действуя исключительно по лозунговым прописям, тем яростнее ее вожатые и глашатаи призывают сплотиться вокруг общих ценностей.То, что раньше было признаком жизни упоротых фриков, сегодня усилиями еврочиновников и евроминистров становится хорошим тоном европейского стиля жизни рядового обывателя.Мы помним, конечно, о романтике борьбы за свободу и всячески сочувствуем тем, кто сегодня попадает под каток новых нормативов существования.В принципе, так недолго дойти и до того, что "настоящие европейские женщины не красят губы и ресницы", потому что та, кто пользуется декоративной косметикой, несомненно, (в этой логике) может запросто оказаться "агентессой Кремля".Будем, как говорится, наблюдать. Мы этот путь прошли и знаем, что он тупиковый, но мешать тем, кто, забыв о здравом смысле, сегодня участвует в европейском первенстве по наступлению на грабли, скорее всего, не будем.Но не пожелать им удачной прогулки было бы невежливо. Так что, приятного вам променада, ребята!Источник: РИА Новости

франция

европа

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

франция, заморозки, европа, мороз