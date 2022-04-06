https://uz.sputniknews.ru/20220406/mejdunarodnyy-festival-multfilmov-vpervye-proydet-v-tashkente-23798185.html
Международный фестиваль мультфильмов впервые пройдет в Ташкенте
Международный фестиваль мультфильмов впервые пройдет в Ташкенте
Студия "Узбекмультфильм" вернет на экран мультипликационные работы 60-х годов, которые считались утраченными. Зрители увидят их впервые за более чем 60 лет.
2022-04-06T08:21+0500
2022-04-06T08:21+0500
2022-04-06T08:21+0500
общество
мультфильм
ташкент
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Лучшие мультфильмы стран Центральной Азии и СНГ в рамках фестиваля "Tashkent Animation Forum" покажут на большом экране Дворца кино имени Алишера Навоий в Ташкенте 18-22 апреля. Цель мероприятия — это создание площадки для реализации талантов молодых узбекских аниматоров и развитие мультипликации в Узбекистане.В фестивале примут участие художники-мультипликаторы и ведущие специалисты в сфере анимации из России, Грузии, Израиля, Азербайджана, Украины, государств Центральной Азии.Открытие начнут с показа мультипликационных фильмов 60-х годов студии "Узбекмультфильм". Некоторые из этих работ ушли в забвение и считались утраченными, а другие были повреждены. Агентство кинематографии Узбекистана проделало кропотливую работу по возвращению копий из зарубежных архивов, восстановлению и оцифровке.Именно с этих мультфильмов началась история анимации в Узбекистане. Этих работ не найти в Интернете, и широкая публика увидит их впервые за более чем 60 лет.Также зрителей познакомят с авторскими новинками мультипликаторов со всего мира, которые принимали участие на известных международных фестивалях.В рамках мероприятия участники увидят мультфильмы для детей и взрослых. Юные создатели анимационного кино и профессионалы прослушают лекции и примут участие в мастер-классах.Вход на все мероприятия "Tashkent Animation Forum" бесплатный, однако по предварительной регистрации, которую можно будет пройти на официальном сайте форума.Ранее кинокомпания "Базелевс" Тимура Бекмамбетова заявила об открытии в Узбекистане и Казахстане анимационных школ с последующим их превращением в полноценные студии. Проект реализовывают при поддержке Агентства кинематографии республики и студии "Казфильм". Такие же школы-студии "Базелевс" планирует создать и в российских городах — Казани и Перми, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Помимо этого, известный кинорежиссер и продюсер планирует снять мультфильм про Ходжу Насреддина. Производство нового проекта частично развернется в Узбекистане и Казахстане.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультфильм, ташкент
Международный фестиваль мультфильмов впервые пройдет в Ташкенте
Студия "Узбекмультфильм" вернет на экран мультипликационные работы 60-х годов, которые считались утраченными. Зрители увидят их впервые за более чем 60 лет.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Лучшие мультфильмы стран Центральной Азии и СНГ в рамках фестиваля "Tashkent Animation Forum" покажут на большом экране Дворца кино имени Алишера Навоий в Ташкенте 18-22 апреля.
Цель мероприятия — это создание площадки для реализации талантов молодых узбекских аниматоров и развитие мультипликации в Узбекистане.
В фестивале примут участие художники-мультипликаторы и ведущие специалисты в сфере анимации из России, Грузии, Израиля, Азербайджана, Украины, государств Центральной Азии.
Открытие начнут с показа мультипликационных фильмов 60-х годов студии "Узбекмультфильм". Некоторые из этих работ ушли в забвение и считались утраченными, а другие были повреждены. Агентство кинематографии Узбекистана проделало кропотливую работу по возвращению копий из зарубежных архивов, восстановлению и оцифровке.
Благодаря этим усилиям стало возможным увидеть картины: "В квадрате шесть на шесть", "Кто сделал облако?" и "Счастье, вернись!".
Именно с этих мультфильмов началась история анимации в Узбекистане. Этих работ не найти в Интернете, и широкая публика увидит их впервые за более чем 60 лет.
Также зрителей познакомят с авторскими новинками мультипликаторов со всего мира, которые принимали участие на известных международных фестивалях.
В рамках мероприятия участники увидят мультфильмы для детей и взрослых. Юные создатели анимационного кино и профессионалы прослушают лекции и примут участие в мастер-классах.
Вход на все мероприятия "Tashkent Animation Forum" бесплатный, однако по предварительной регистрации, которую можно будет пройти на официальном сайте форума.
Ранее кинокомпания "Базелевс" Тимура Бекмамбетова заявила
об открытии в Узбекистане и Казахстане анимационных школ с последующим их превращением в полноценные студии.
Проект реализовывают при поддержке Агентства кинематографии республики и студии "Казфильм". Такие же школы-студии "Базелевс" планирует создать и в российских городах — Казани и Перми, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
Помимо этого, известный кинорежиссер и продюсер планирует снять мультфильм про Ходжу Насреддина. Производство нового проекта частично развернется в Узбекистане и Казахстане.