https://uz.sputniknews.ru/20211001/timur-bekmambetov-otkroet-v-uzbekistane-shkoly-studii-animatsionnogo-kino-20731780.html
Тимур Бекмамбетов откроет в Узбекистане школы-студии анимационного кино
Тимур Бекмамбетов откроет в Узбекистане школы-студии анимационного кино
Известный кинорежиссер и продюсер планирует также снять мультфильм про Ходжу Насреддина. Производство нового проекта частично развернется в Узбекистане и... 01.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-01T15:34+0500
2021-10-01T15:34+0500
2021-10-01T16:40+0500
культура
узбекистан
казахстан
мультфильм
школы
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ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Кинокомпания "Базелевс" Тимура Бекмамбетова откроет в Узбекистане и Казахстане анимационные школы с последующим их превращением в полноценные студии. Проект планируется реализовать при поддержке Агентства кинематографии республики и студии "Казфильм". Такие же школы-студии "Базелевс" планирует создать и в российских городах - Казани и Перми, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Об этом стороны договорились в ходе Дней российского кино, организованных РОСКИНО и Russian Film Festival в рамках Ташкентского международного кинофестиваля в присутствии заместителя премьер-министра Узбекистана Азиза Абдухакимова и замминистра культуры РФ Ольги Яриловой.Впоследствии школы-студии примут участие в производстве мультфильма "Ходжа Насреддин" и других анимационных проектов. Соответствующее соглашение было подписано в рамках панельной сессии, посвященной копродукции между Россией и странами Центральной Азии.По словам Бекмамбетова, производство нового анимационного проекта Тимура Бекмамбетова о приключениях легендарного героя Востока Ходжи Насреддина частично развернется в Узбекистане и Казахстане. В основу нового мультфильма ляжет сюжет одноименной кукольной постановки Бекмамбетова, премьера которой прошла в начале года в Театре Наций в Москве.
https://uz.sputniknews.ru/20210928/timur-bekmambetov-podelilsya-vospominaniyami-o-legendarnom-kinofestivale-v-tashkente---20681667.html
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узбекистан, казахстан, мультфильм, школы
Тимур Бекмамбетов откроет в Узбекистане школы-студии анимационного кино
15:34 01.10.2021 (обновлено: 16:40 01.10.2021)
Известный кинорежиссер и продюсер планирует также снять мультфильм про Ходжу Насреддина. Производство нового проекта частично развернется в Узбекистане и Казахстане.
ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik.
Кинокомпания "Базелевс" Тимура Бекмамбетова откроет в Узбекистане и Казахстане анимационные школы с последующим их превращением в полноценные студии. Проект планируется реализовать при поддержке Агентства кинематографии республики и студии "Казфильм". Такие же школы-студии "Базелевс" планирует создать и в российских городах - Казани и Перми, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
Об этом стороны договорились в ходе Дней российского кино, организованных РОСКИНО и Russian Film Festival в рамках Ташкентского международного кинофестиваля в присутствии заместителя премьер-министра Узбекистана Азиза Абдухакимова и замминистра культуры РФ Ольги Яриловой.
Впоследствии школы-студии примут участие в производстве мультфильма "Ходжа Насреддин" и других анимационных проектов. Соответствующее соглашение было подписано в рамках панельной сессии, посвященной копродукции между Россией и странами Центральной Азии.
"В странах Средней Азии почитают и любят Ходжу Насреддина и считают, что его родина именно здесь. Мы рады, что вместе с KION мы будем работать над анимационным фильмом о приключениях любимого героя сказок и притч у него дома - на Востоке, в Средней Азии, а за создание анимации будут в том числе отвечать местные художники".
Тимур Бекмамбетов
Кинорежиссер, продюсер, клипмейкер
По словам Бекмамбетова, производство нового анимационного проекта Тимура Бекмамбетова о приключениях легендарного героя Востока Ходжи Насреддина частично развернется в Узбекистане и Казахстане. В основу нового мультфильма ляжет сюжет одноименной кукольной постановки Бекмамбетова, премьера которой прошла в начале года в Театре Наций в Москве.