https://uz.sputniknews.ru/20211001/timur-bekmambetov-otkroet-v-uzbekistane-shkoly-studii-animatsionnogo-kino-20731780.html

Тимур Бекмамбетов откроет в Узбекистане школы-студии анимационного кино

Тимур Бекмамбетов откроет в Узбекистане школы-студии анимационного кино

Известный кинорежиссер и продюсер планирует также снять мультфильм про Ходжу Насреддина. Производство нового проекта частично развернется в Узбекистане и... 01.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-01T15:34+0500

2021-10-01T15:34+0500

2021-10-01T16:40+0500

культура

узбекистан

казахстан

мультфильм

школы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/01/20732309_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2de6587bfcb41d1f7c857a3ff51464e8.jpg

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Кинокомпания "Базелевс" Тимура Бекмамбетова откроет в Узбекистане и Казахстане анимационные школы с последующим их превращением в полноценные студии. Проект планируется реализовать при поддержке Агентства кинематографии республики и студии "Казфильм". Такие же школы-студии "Базелевс" планирует создать и в российских городах - Казани и Перми, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Об этом стороны договорились в ходе Дней российского кино, организованных РОСКИНО и Russian Film Festival в рамках Ташкентского международного кинофестиваля в присутствии заместителя премьер-министра Узбекистана Азиза Абдухакимова и замминистра культуры РФ Ольги Яриловой.Впоследствии школы-студии примут участие в производстве мультфильма "Ходжа Насреддин" и других анимационных проектов. Соответствующее соглашение было подписано в рамках панельной сессии, посвященной копродукции между Россией и странами Центральной Азии.По словам Бекмамбетова, производство нового анимационного проекта Тимура Бекмамбетова о приключениях легендарного героя Востока Ходжи Насреддина частично развернется в Узбекистане и Казахстане. В основу нового мультфильма ляжет сюжет одноименной кукольной постановки Бекмамбетова, премьера которой прошла в начале года в Театре Наций в Москве.

https://uz.sputniknews.ru/20210928/timur-bekmambetov-podelilsya-vospominaniyami-o-legendarnom-kinofestivale-v-tashkente---20681667.html

узбекистан

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, казахстан, мультфильм, школы