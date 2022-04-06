https://uz.sputniknews.ru/20220406/novye-proekty-ili-zatishe-v-rabote---chto-jdet-znaki-zodiaka-v-aprele-23819793.html

Новые проекты или затишье в работе - что ждет знаки зодиака в апреле

Новые проекты или затишье в работе - что ждет знаки зодиака в апреле

Апрель принесет большинству знаков спокойствие и удачу в работе. Кому придется хорошенько потрудиться, чтобы добиться желаемого, а кто уже сейчас сможет наслаждаться заслуженной наградой - читайте в нашем гороскопе.

2022-04-06T23:00+0500

2022-04-06T23:00+0500

2022-04-06T23:00+0500

это интересно

гороскоп

прогноз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/01/23058713_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6f580ca953c37e91233529dce16f696d.jpg

Март для многих знаков зодиака был периодом активности или принятия решений. Теперь вы можете немного расслабиться и насладиться результатами своих трудов. Но не всем знакам зодиака лень пойдет на пользу.ОвенВесь март вы трудились без остановки. Теперь готовьтесь к заслуженному успеху. А также расслабьтесь – месяц пройдет спокойно, позитивно и будет богат на приятные события.ТелецВ апреле Тельцу хочется перемен – и не надо отказываться от этого желания. Направьте энергию в сферу работы – удастся справиться с задачами, которые раньше казались непреодолимыми. Начальство, кстати, оценит.БлизнецыАпрель станет для Близнецов периодом отдыха. Никаких конфликтов, никакой суеты. И правильно – слишком долго представители знака работали на износ. Сейчас самое время подумать о будущем и выработать стратегию покорения новых вершин.РакСамое главное для Раков – не торопиться ни в чем. Иначе рискуете совершить ошибки как в личной жизни, так и на работе. Многие Раки обзаведутся в апреле новым хобби, которое поможет им расслабиться и отвлечься.ЛевЛев неожиданно даже для себя самого примет важное решение, о котором думал последние полгода. На работе возможен успех – но, чтобы его достичь, придется потрудиться. Еще стоит быть готовым к тому, что вы планируете одно, а получается другое. Однако доверьтесь звездам – и вы поймете, что внезапные перемены даже к лучшему.ДеваВесь месяц Дева будет раздражаться от ощущения неопределенности – а все потому, что постоянно сталкивается с препятствиями в важном проекте. Не огорчайтесь и не сдавайтесь. Под конец месяца ваша целеустремленность даст свои плоды – все получится.ВесыПридется много работать. А хочется, наоборот, уже расслабиться и отдыхать. Однако помните, что именно лень отделяет вас от заслуженного успеха.В личной жизни тоже все прекрасно: семейные Весы будут в апреле часто подвержены романтическому настроению, что скажется на качестве отношений со второй половиной, а свободные представители знака могут рассчитывать на яркий роман.СкорпионАпрель выдается очень активным. Много планов и идей – и все их хочется реализовать сразу. Однако от напряженности графика будет и часто меняться настроение – Скорпионы на протяжении месяца могут испытывать то эйфорию, то апатию. Не сбавляйте темп – звезды одарят вас приятными сюрпризами за труды.СтрелецСтрельцу удается в апреле и разбираться с рутинными делами, и находить время на отдых. На первый план, впрочем, выходят отношения – Стрельца будут занимать как дружеские посиделки и встречи с родными, так и свидания. А еще удастся восстановить отношения с тем, кто вам очень дорог.КозерогАпрель подарит возможность для делового роста. Но не стоит забывать о семье во время штурма карьерной лестницы – родным нужна ваша забота и поддержка!ВодолейВодолей в начале апреля будет корить себя за то, что стал более легкомысленным. Но эта черта послужит лишь пользу – производя впечатление беззаботного и открытого человека, Водолей установит множество важных и полезных в будущем контактов. Многие рабочие вопросы удастся сдвинуть с мертвой точки.РыбыВ апреле нужно довериться интуиции – возможно, вам стоит отказаться от якобы перспективного проекта или, наоборот, перейти на новую работу. Перемены всегда пугают Рыб, но стоит помнить, что именно этот страх тормозит их развитие в карьере.Читайте также: Гороскоп: какие знаки зодиака могут вступить в брак в 2022 году

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гороскоп, прогноз