https://uz.sputniknews.ru/20220406/okolo-800-tysyach-jiteley-donbassa-poluchili-grajdanstvo-rossii-23815173.html

Около 800 тысяч жителей Донбасса получили гражданство России

Около 800 тысяч жителей Донбасса получили гражданство России

За последние три года более 797 тысяч жителей ДНР и ЛНР получили гражданство России.

2022-04-06T18:20+0500

2022-04-06T18:20+0500

2022-04-06T18:20+0500

специальная военная операция россии в донбассе

донбасс

жители

гражданство

днр

лнр

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Более 797 тысяч жителей Луганской и Донецкой народных республик уже получили российское гражданство с 2019 года, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев, передает РИА Новости."С 2019 года гражданство РФ уже получили более 797 тысяч человек, проживающих в ДНР и ЛНР", — отметил Голубев.С того времени на территории Ростовской области продолжают работать пункты, в которых жители ЛНР и ДНР могут подать документы для получения российского гражданства.В 2019 году президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.Недавно Путин упростил въезд в Россию: теперь жители Украины и народных республик смогут въезжать и выезжать из РФ по документам, удостоверяющим их личность.Россия начала специальную военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля.Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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