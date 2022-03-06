Гражданам ДНР, ЛНР и Украины облегчили въезд в Россию
© Sputnik / Максим БлиновСотрудник ПФР держит в руках паспорт РФ.
© Sputnik / Максим Блинов
Путин упростил въезд в Россию: теперь жители Украины и народных республик смогут въезжать и выезжать из РФ по документам, удостоверяющим их личность.
ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Иностранцам и людям без гражданства упростили въезд в Россию с территорий ЛНР, ДНР и Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе Кремля со ссылкой на соответствующий указ.
"Установить, что с 5 марта 2022 года иностранные граждане и лица без гражданства с территорий ЛНР, ДНР и Украины <...> осуществляют въезд в РФ с территорий ЛНР, ДНР и Украины и выезд из РФ в государства их гражданской принадлежности или постоянного проживания без оформления визы по действительным документам, удостоверяющим их личность и признаваемым РФ в этом качестве, а также по документам, удостоверяющим их личность, срок действия которых истек", — говорится в сообщении.
"Установить, что с 5 марта 2022 года иностранные граждане и лица без гражданства с территорий ЛНР, ДНР и Украины <...> осуществляют въезд в РФ с территорий ЛНР, ДНР и Украины и выезд из РФ в государства их гражданской принадлежности или постоянного проживания без оформления визы по действительным документам, удостоверяющим их личность и признаваемым РФ в этом качестве, а также по документам, удостоверяющим их личность, срок действия которых истек", — говорится в сообщении.
Россия начала специальную военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля.
Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В понедельник, 28 февраля, делегации России и Украины провели первые переговоры в Гомельской области Беларуси. Встреча длилась порядка 5 часов. Как отметил помощник президента России Владимир Мединский, стороны подробно прошли всю повестку и нашли точки для прогнозирования общих позиций.
Второй раз стороны встретились 3 марта. Они достигли договоренностей по некоторым гуманитарным вопросам.
Третий раунд переговоров России и Украины планируют начать в понедельник, 7 марта, около 15:00.
Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на участника украинской делегации Давида Арахамия.
Подтверждения с российской стороны пока нет.
Известно, что встреча, как и две предыдущие, пройдет в Беларуси.
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