https://uz.sputniknews.ru/20220306/grajdanam-dnr-lnr-i-ukrainy-oblegchili-vezd-v-rossiyu-23180726.html

Гражданам ДНР, ЛНР и Украины облегчили въезд в Россию

Гражданам ДНР, ЛНР и Украины облегчили въезд в Россию

О том, как Путин упростил въезд в Россию жителям Украины и народных республик, читайте в материале.

2022-03-06T18:29+0500

2022-03-06T18:29+0500

2022-03-06T18:29+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

владимир путин

днр

лнр

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ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Иностранцам и людям без гражданства упростили въезд в Россию с территорий ЛНР, ДНР и Украины.Об этом сообщили в пресс-службе Кремля со ссылкой на соответствующий указ."Установить, что с 5 марта 2022 года иностранные граждане и лица без гражданства с территорий ЛНР, ДНР и Украины <...> осуществляют въезд в РФ с территорий ЛНР, ДНР и Украины и выезд из РФ в государства их гражданской принадлежности или постоянного проживания без оформления визы по действительным документам, удостоверяющим их личность и признаваемым РФ в этом качестве, а также по документам, удостоверяющим их личность, срок действия которых истек", — говорится в сообщении.Россия начала специальную военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля.Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В понедельник, 28 февраля, делегации России и Украины провели первые переговоры в Гомельской области Беларуси. Встреча длилась порядка 5 часов. Как отметил помощник президента России Владимир Мединский, стороны подробно прошли всю повестку и нашли точки для прогнозирования общих позиций.Второй раз стороны встретились 3 марта. Они достигли договоренностей по некоторым гуманитарным вопросам.Третий раунд переговоров России и Украины планируют начать в понедельник, 7 марта, около 15:00. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на участника украинской делегации Давида Арахамия. Подтверждения с российской стороны пока нет. Известно, что встреча, как и две предыдущие, пройдет в Беларуси.Читайте также:Путин назвал условия приостановки спецоперации на УкраинеМоскалькова сообщила, что многие украинцы хотят переехать в Россию

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украина, владимир путин, днр, лнр