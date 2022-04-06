https://uz.sputniknews.ru/20220406/sovet-eek-uprostil-protsedury-importa---malkina-23808345.html
Совет ЕЭК упростил процедуры импорта - Малкина
Совет ЕЭК упростил процедуры импорта - Малкина
На внеочередном заседании совет ЕЭК обнулил пошлины на новые группы товаров и упростил процедуры импорта.
2022-04-06T14:40+0500
2022-04-06T14:40+0500
2022-04-06T14:40+0500
экономика
еэк
импорт
пошлины
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Данное решение комиссии будет распространяться на правоотношения, возникшие с 28 марта 2022 года. Об этом во время брифинга заявила помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.В новый список вошли продукты питания и компоненты для их производства, упаковочные материалы, химическая продукция, а также комплектующие для производства и ремонта транспортных средств.Малкина напомнила, что до 30 сентября 2022 года совет ЕЭК освободил от ввозных таможенных пошлин продовольственные товары и товары для их производства.В ходе брифинга представитель ЕЭК также рассказала, что с 5 апреля вступил в силу протокол о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).Изменения затронули зону формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС.Протокол устанавливает основы функционирования общего рынка, и определяет его участников и инфраструктурные организации. Помимо этого, принципы трансграничной торговли электроэнергией, а также компетенции органов союза также претерпят изменения.Согласно заявлению Малкиной, главы государств-членов ЕАЭС определили, что общий рынок электроэнергии должен начать функционировать не позднее 1 января 2025 года.Кроме этого, Малкина рассказала о мерах, которые применяются для решения сложностей с использованием банковских карт при поездках внутри ЕАЭС.Также в ответ на вопрос корреспондента Sputnik Беларусь официальный представитель отметила, что в 2022 году полный отказ от доллара и евро и переход на рубли в расчетах между странами-членами ЕАЭС пока не планируется.Она заявила, что в данное время идут работы по расширению и стимулированию использования национальных валют государств-членов союза.Читайте также:
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еэк, импорт, пошлины
Совет ЕЭК упростил процедуры импорта - Малкина
На внеочередном заседании совет ЕЭК обнулил пошлины на новые группы товаров и упростил процедуры импорта.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Данное решение комиссии будет распространяться на правоотношения, возникшие с 28 марта 2022 года. Об этом во время брифинга заявила помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.
В новый список вошли продукты питания и компоненты для их производства, упаковочные материалы, химическая продукция, а также комплектующие для производства и ремонта транспортных средств.
"В условиях внешних ограничений и с учетом сжатых сроков действия меры решено упростить процесс ее практической реализации и отказаться от подтверждения целевого назначения основной части ввозимых товаров", - отметила официальный представитель.
Малкина напомнила, что до 30 сентября 2022 года совет ЕЭК освободил от ввозных таможенных пошлин продовольственные товары и товары для их производства.
В ходе брифинга представитель ЕЭК также рассказала, что с 5 апреля вступил в силу протокол о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Изменения затронули зону формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС.
Протокол устанавливает основы функционирования общего рынка, и определяет его участников и инфраструктурные организации. Помимо этого, принципы трансграничной торговли электроэнергией, а также компетенции органов союза также претерпят изменения.
Согласно заявлению Малкиной, главы государств-членов ЕАЭС определили, что общий рынок электроэнергии должен начать функционировать не позднее 1 января 2025 года.
Кроме этого, Малкина рассказала о мерах, которые применяются для решения сложностей с использованием банковских карт при поездках внутри ЕАЭС.
"Сложности, действительно, есть с картами платежных систем Visa и Mastercard, которые приостановили свою работу в России. Однако в настоящее время этот вопрос решается путем использования платежной системы "Мир". Карта "Мир" бесперебойно работает на пространстве ЕАЭС", - уточнила она.
Также в ответ на вопрос корреспондента Sputnik Беларусь официальный представитель отметила, что в 2022 году полный отказ от доллара и евро и переход на рубли в расчетах между странами-членами ЕАЭС пока не планируется.
Она заявила, что в данное время идут работы по расширению и стимулированию использования национальных валют государств-членов союза.