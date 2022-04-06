https://uz.sputniknews.ru/20220406/ssha-doljny-prekratit-razmaxivat-sanktsionnoy-dubinkoy--mid-knr-23810445.html
США должны прекратить размахивать санкционной дубинкой – МИД КНР
США должны прекратить размахивать санкционной дубинкой – МИД КНР
Официальный представитель МИД Китая заявил, что если США хотят деэскалации на Украине, им надо прекратить вводить санкции.
2022-04-06T15:40+0500
2022-04-06T15:40+0500
2022-04-06T15:40+0500
в мире
китай
сша
санкции
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. США должны перестать вводить новые санкции, если они хотят поспособствовать урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил на брифинге в среду официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.Ранее Чжао Лицзянь в своем Twitter-аккаунте высмеял двуличие политиков западных стран, регулярно апеллирующих к так называемому "международному сообществу".Также по мнению официального представителя МИД КНР, украинский кризис выгоден, в первую очередь, военно-промышленному комплексу США.Китайская сторона регулярно подчеркивает односторонний подход коллективного Запада к возникающим мировым конфликтам и кризисам гуманитарного характера.Напомним: на фоне начавшейся спецоперации России по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Они коснулись и энергетического сектора. Однако негативный эффект от введенных санкций почувствовали сами государства-члены Евросоюза. Так, в странах стали стремительно расти цены на топливо, что вызвало митинги и забастовки в Греции, Италии и Испании.В США тем временем также растут цены на бензин. Кроме этого, резко выросла преступность на заправках: злоумышленники просверливают отверстия в баках транспортных средств или тайно перекачивают сотни галлонов из подземных резервуаров станций.Следом начала рост инфляция. В феврале она достигла 7,9%, обновив максимум за 40 лет.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
китай, сша, санкции
США должны прекратить размахивать санкционной дубинкой – МИД КНР
Официальный представитель МИД Китая заявил, что если США хотят деэскалации на Украине, им надо прекратить вводить санкции.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. США должны перестать вводить новые санкции, если они хотят поспособствовать урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил на брифинге в среду официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.
"Если США действительно хотят поспособствовать деэскалации ситуации на Украине, они должны перестать подливать масло в огонь, прекратить размахивать санкционной дубинкой и действительно содействовать мирным переговорам", - цитирует дипломата РИА Новости
.
Ранее Чжао Лицзянь в своем Twitter-аккаунте высмеял двуличие политиков западных стран, регулярно апеллирующих к так называемому "международному сообществу".
Также по мнению официального представителя МИД КНР, украинский кризис выгоден, в первую очередь, военно-промышленному комплексу США.
Китайская сторона регулярно подчеркивает односторонний подход коллективного Запада к возникающим мировым конфликтам и кризисам гуманитарного характера.
Напомним: на фоне начавшейся спецоперации России по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Они коснулись и энергетического сектора. Однако негативный эффект от введенных санкций почувствовали сами государства-члены Евросоюза. Так, в странах стали стремительно расти цены на топливо, что вызвало митинги и забастовки в Греции, Италии и Испании.
В США тем временем также растут цены на бензин. Кроме этого, резко выросла преступность на заправках: злоумышленники просверливают отверстия в баках транспортных средств или тайно перекачивают сотни галлонов из подземных резервуаров станций.
Следом начала рост инфляция. В феврале она достигла 7,9%, обновив максимум за 40 лет.